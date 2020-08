Mužstvá sú na vyššiu súťaž pripravené

V šiestej lige budú od novej sezóny pôsobiť aj Kúty, Čáry a Jablonica.

1. aug 2020 o 18:28 Martina Radošovská

SENICA. Najvyššia oblastná futbalová súťaž odštartuje nasledujúcu sezónu s novým modelom. Po prihlásení Moravského Svätého Jána do nižšej ligy musel výkonný výbor ObFZ Senica nájsť riešenie a rozhodol sa, že ju naplní na dvadsať účastníkov. Do súťaže tak pribudli aj Kúty, Jablonica a Čáry, ktoré boli v siedmej lige po jesennej časti na čele tabuľky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Napriek tomu, že s naplnením, ako aj modelom súťaže sa na oblastný zväz zniesla zo strany niektorých klubov kritika, niet pochýb, že šiesta liga bude v nasledujúcom súťažnom ročníku veľmi kvalitnou a zároveň aj divácky atraktívnou. Mapovali sme, ako sa na vyššiu súťaž pripravujú postupujúce celky zo siedmej ligy.

FK TJ Kúty

Prečítajte si tiež: FC Malacky na čele s novým prezidentom Čítajte

Kúty sa netajili postupovými ambíciami a návratom do najvyššej oblastnej súťaže, v ktorej naposledy pôsobili v sezóne 2017/2018. Na trénerskú lavičku sa minulú sezónu po roku vrátil Jaroslav Rusňák, ktorý povedie mužstvo aj nasledujúci ročník, rovnako do kádra ohlásilo návrat viacero odchovancov. Po jesennej časti boli Kúty na čele tabuľky s trojbodovým náskokom nad druhou Jablonicou.

„Za možnosť postupu sme boli radi, pretože to bol náš cieľ do sezóny a pre nás aj zadosťučinenie, aj keď sa súťaž nedohrala, čo nás mrzí. Myslím si, že model, ktorý zväz nastavil, je dobrý, je to pre nás niečo nové. V oblasti sa odohrá veľa derby zápasov a bude to zaujímavá súťaž hlavne pre fanúšikov,“ zhodnotil tréner Rusňák.

Ako už bolo spomenuté, nie všetky mužstvá s modelom, ako aj doplnením súťaže na toľko účastníkov súhlasia. „Nikdy sa nedá vyhovieť všetkým, vždy bude niekto, komu to vyhovuje viacej a komu zas menej. Zväz sa rozhodol a my sme toto rozhodnutie rešpektovali. Síce nám to urobilo radosť, no nie je taká, ako keď by sme postupovali po dohratej súťaži,“ dodal kouč.

Počas letnej prestávky k výrazným zmenám v kádri neprišlo. Z mužstva neodišiel nikto, pribudli dvaja hráči, a to brankár Ľubomír Krajčír, ktorý naposledy pôsobil v Sekuliach, a Kristián Biksadský zo Studienky. Okrem toho bojujú v mužstve aj s dlhodobejšími zraneniami niektorých hráčov.

Tréningy obnovili Kúty krátko po uvoľnení opatrení ešte v polovici mája. V príprave sa zamerali hlavne na zápasovú pripravenosť a nazreli aj do vyšších súťaží. Prvé stretnutie odohrali Kúty proti Šaštínu, s ktorým prehrali 3:2. Nasledovalo Jablonové, ktorému podľahli 4:5, s Holíčom sa rozišli nerozhodne 2:2, Veľké Leváre porazili dvakrát 5:3 a 4:1, s Kopčanmi prehrali 4:1, Strážam podľahli s výsledkom 6:1 a posledný prípravný zápas absolvovali s Kostolišťom. Budúci víkend odohrajú Kúty generálku v rámci Sportika Cupu na domácom ihrisku proti TJ Slavoj Moravský Svätý Ján. Zápas je na programe 2. augusta o 17:00 h.

Prečítajte si tiež: Bude opäť obliekať dres Trebatíc Čítajte

„Uvidíme, čo nám vyššia súťaž, do ktorej sa vraciame po dvoch rokoch, prinesie. Zápasy proti Kopčanom a Strážam nám ukázali, kde asi bola kvalita hornej časti tabuľky v predošlej sezóne. Aj keď sme obe stretnutia prehrali, určite sme získali skúsenosti. Vieme, že to bude náročnejšia súťaž, sú v nej kvalitné mužstvá, ale tešíme sa a ideme bojovať,“ pokračoval tréner.

Konkrétne tabuľkové ciele si v Kútoch do novej sezóny nekladú. Chcú, aby na zápasy chodili diváci a futbal bavil aj samotných hráčov. „Náš cieľ je zlepšovať sa, naberať skúsenosti a hrať od zápasu k zápasu,“ uzavrel Rusňák.

TJ Družstevník Jablonica

Pre Jablonicu išlo o prvú sezónu v siedmej lige po tom, čo v sezóne 2018/2019 vypadla z najvyššej oblastnej súťaže. Ani tento klub sa netajil ambíciou vyhrať a vrátiť sa do šiestej ligy, čo sa mu aj vďaka rozhodnutiu zväzu podarilo. Jablonica sa po jesennej časti ocitla na druhom mieste, v tesnom závese za prvými Kútmi.

„Postup do šiestej ligy sme v klube uvítali, pretože sme oň polsezónu bojovali, tú druhú nám to už pre koronavírus nebolo umožnené. Model súťaže pre nás predstavuje niečo nové, ale zároveň atraktívnejšie pre diváka, pretože prinesie viacej derby zápasov. Sami uvidíme, ako to celé bude prebiehať,“ zhodnotil Mário Búran, ktorý povedie mužstvo aj v nasledujúcej sezóne.

Prečítajte si tiež: Zmena na trénerskej lavičke. FC Malacky povedie Branislav Juhas Čítajte

Ani do Jablonice nepriniesla letná prestávka výraznejšie zmeny, viac-menej doplnili káder len okrajovo. „Prišiel k nám nový brankár, stopér a ešte krajný záložník, niečo je v štádiu riešenia, ale do kádra sme nechceli výrazne zasahovať. Do brány prišiel Jaroslav Šnirc, ďalej Kevin Koníček z Cerovej, ktorý u nás bol už na jar a Kristián Sekela, ktorý naposledy pôsobil v Radošovciach,“ popísal zmeny Búran. Káder je na nasledujúcu sezónu už takmer uzavretý, no bojujú s viacerými zraneniami, či už dlhodobými alebo ľahšími, ktoré sú otázkou pár týždňov.

Aj Jablonica sa vrátila do tréningového procesu hneď po uvoľnení opatrení, približne v polovici mája. Mužstvo odohralo štyri prípravné stretnutia, z ktorých všetky vyhrali. So Štefanovom s výsledkom 5:0, s Rohovom 4:0, s Brodským 1:2 a naposledy s Brezovou 7:1. V rámci Sportika Cupu vycestuje Jablonica do Šajdíkových Humeniec, a to 2. augusta o 17:00 h. Ako dodáva tréner Mário Búran, v Jablonici sú na ligu pripravení a majú jasno aj v cieľoch.

„Po jesennej časti by sme sa chceli umiestniť v našej skupine v prvej päťke, aby sme na jar mohli bojovať v prvej skupine o postup,“ uzavrel tréner.

ŠK Baník Čáry

Prečítajte si tiež: Snažia sa zvýšiť záujem o florbal v meste Čítajte

Čáry sa po vydarenej jeseni nachádzali na treťom mieste v tabuľke s rovnakým počtom bodov ako druhá Jablonica, no mali len o niečo horšie skóre. O postupových ambíciách sa však v klube nehovorilo. „Postup do vyššej ligy nás, samozrejme, potešil, ale v podstate sme k nemu prišli ako „slepý k husliam“ v hodine dvanástej. V súvislosti s tým nám vznikli aj nepríjemnosti, pretože v krátkom časovom období potrebujeme poskladať mužstvo, ktoré nebude v 6. lige len fackovacím panákom. Siedmu ligu by sme si opäť bez problémov uhrali, ale 6. liga je ďaleko kvalitnejšia,“ zhodnotil Pavol Zeleňák, ktorý je tajomníkom klubu aj vedúcim A mužstva.

Ako už bolo spomenuté, nie je žiadnym tajomstvom, že na zväz sa za rozhodnutie naplniť ligu na 20 mužstiev a zmeniť model súťaže vzniesla vlna kritiky. „Výkonný výbor ObFZ Senica nemal veľa možností na zostavenie modelu 6. ligy. Problémy spojené s pandémiou koronavírusu a odhlásením Moravského Svätého Jána do nižšej súťaže museli nejakým spôsobom vyriešiť. Podľa môjho názoru si výkonný výbor vybral to najmenšie zlo. Každé rozhodnutie by si aj tak našlo niekoho nespokojného,“ pokračoval Zeleňák.

Nový model šiestej ligy Čárom vyhovuje. „Mužstvá nebudú musieť ďaleko cestovať a skoro každý zápas bude derby. Odohrajú sa kvalitné stretnutia, ktoré prilákajú na ihriská určite viac divákov, ako tomu bolo v predchádzajúcich sezónach, a o to ide, pretože futbal sa hrá pre ľudí,“ zhodnotil tajomník klubu.

Kvalitu vyššej súťaže si v klube uvedomujú a preto sa snažia káder vhodne doplniť. „Na hosťovanie prišiel Dominik Rosa zo Smrdák, zo Šajdíkových Humeniec k nám prestúpili Ondrej Sekáč a Tomáš Chorvát, na hosťovanie prišiel aj Ľubomír „Oriš“ Danihel a Tomáš Vašek z Hlbokého, ktorý sa však zranil v prípravnom zápase. Najviac nás teší, že do klubu sa vrátila naša hviezda Fabián Kuník, ktorý sa rozhodol vyskúšať si okresnú súťaž.

Prečítajte si tiež: Bratská rivalita ich posúva vpred Čítajte

Ešte máme v pláne dotiahnuť aspoň dvoch hráčov, tak dúfam, že sa nám to podarí. Máme pár chalanov v hľadáčiku, ale k menám sa zatiaľ nebudem vyjadrovať,“ pokračoval Zeleňák, ktorý dodal, že z kádra nikto neodišiel.

Aj letnú prípravu sa snažili v Čároch prispôsobiť vyššej súťaži a absolvovali niekoľko zápasov. „Prípravu sme začali pomerne skoro oproti ostatným mužstvám. Odohrali sme dostatok zápasov. Doma sme vyhrali s Borským Mikulášom 4:1, následne sme vyhrali 2:1 aj v Moravskom Svätom Jáne. Spoločne s mužstvami TJ Spartak Štráže a TJ Slovan Šaštín sme vytvorili sériu troch turnajov so štyrmi mužstvami, pričom turnaje sa postupne hrali na všetkých troch ihriskách,“ pokračoval tajomník klubu.

Čáry nehrali najvyššiu okresnú súťaž už dlhé roky. Ak sa im však podarí skompletizovať plánované posily, mali by byť podľa Pavla Zeleňáka na ligu dostatočne pripravení. „Čakajú nás ťažké zápasy, dúfam že ich zvládneme a nebudeme v súťaži len do počtu,“ uzavrel tajomník klubu.