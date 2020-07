Zjazd na diaľnicu D2 z Lozorna do Malaciek je do pondelka neprejazdný

Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.

31. júl 2020 o 21:16 TASR

BRATISLAVA. Od piatkovej 17.00 h až do pondelkového (3. 8.) skorého rána bude na križovatke diaľnice D2 a cesty I/2 (pri odbočke na Lozorno) úplne uzavretá vetva z Lozorna v smere do Malaciek, a to vrátane pripájacieho jazdného pruhu. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.

"V tejto súvislosti žiadame vodičov, aby pri prejazde uvedeným úsekom zvýšili svoju pozornosť, riadili sa príslušným dopravným značením, prípadne na prejazd využili podľa možnosti iné trasy," doplnili policajti.