V Senici čakajú domácnosti zmeny v súvislosti s odpadom

Cieľom projektu je zvýšenie percenta separácie odpadu a tým aj predĺženie životnosti skládky.

29. júl 2020 o 9:34 Dagmar Kičinová

SENICA. Mesto Senica v spolupráci so spoločnosťou Technické služby Senica (TS Senica) rozšíri kompostáreň. Dôvodom je znehodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, kde patrí i biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností.

Súčasťou projektu je navýšenie kapacity kompostárne stavebnými úpravami a obstaranie technológie pre znehodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu.

„Do domácností budú distribuované vedierka a vrecká z kukuričnej buničiny, do ktorých bude kuchynský odpad vkladaný, na stojiskách budú pre tento odpad umiestnené osobitné nádoby. Odpad bude dovezený na kompostáreň, kde bude podrvený aj s vreckami, premiešaný a vložený do fermentora. Tu pri teplote 70 stupňov Celzia príde k hygienizácii odpadu a ten bude následne uložený do hroblí spolu s iným zeleným odpadom,“ vysvetľuje riaditeľ TS Senica Peter Turza.

Ako informuje mesto na svojej stránke, cieľom tohto projektu, ktorý by mal byť zrealizovaný do januára budúceho roku, je zvýšenie percenta separácie odpadu a tým aj predĺženie životnosti skládky.