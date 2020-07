Senica bude SMART. Pripomienkujte tento plán

Mesto Senica predkladá pred svojich občanov projekt, ktorý počíta so zavádzaním moderných smart technológií a smart riešení do verejného života v meste. Občanov žiada o pripomienky. Majú na ne čas do 3. augusta.

26. júl 2020 o 13:12

Opravená strecha, ktorú strhla víchrica. (Zdroj: mesto Senica)

Písmo: A - | A + 0 2 SMART plán mesta Senica existuje, štúdia je uverejnená na webe mesta spolu s výzvou na jej pripomienkovanie. Vyšla z iniciatívy viceprimátora mesta Senica Filipa Lackoviča. Ide o projekt zameraný na budovanie IKT platforiem v rámci mesta s cieľom prepojiť mestský informačný systém a externé senzory a smart zariadenia, potrebné pre získavanie a poskytovanie dát v rámci bezpečnosti obyvateľov, dynamickej a statickej dopravy mesta, parkovacej politiky, manažmentu verejného osvetlenia, odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia. Predkladaná štúdia je Štúdiou uskutočniteľnosti pre Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy OPII-2020/7/11-DOP – Moderné technológie. SMART prepojenia Táto Štúdia uskutočniteľnosti popisuje súčasný stav v tejto oblasti riadenia v našom meste, rámcovo navrhuje budúce riešenie dátovej platformy spolu s ďalšími komponentmi aplikačnej architektúry a prepojenie jednotlivých systémov. "Hlavnou úlohou navrhovaného riešenia bude zefektívnenie hospodárenia mestských prevádzok, poskytovania kvalitnejších služieb mesta a zvýšenie bezpečnosti a kvality života občanov," dodáva Lackovič. Štúdiu treba pripomienkovať Výsledkom tejto štúdie uskutočniteľnosti je detailný pohľad na analýzu súčasného stavu, dôsledný popis aktuálnej situácie mesta v tejto oblasti, základná analýza nákladov a prínosov projektu, stanovenie priorít a popis služieb s pridanou hodnotou pre efektívnu správu mesta po prípadnej budúcej úspešnej inštalácii a zavedení prevádzky nových IKT systémov. Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti je možné zaslať vo formulári pripomienkovania, ktorý je uvedený na webe Senice. Je potrebné ho poslať priamo na e-mailovú adresu viceprimátora do 3. augusta vrátane.