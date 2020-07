FC Malacky na čele s novým prezidentom

Najvýznamnejším cieľom je fúzia s mládežníckym klubom ŠK Žolík.

24. júl 2020 o 16:53 Martina Radošovská

MALACKY. Treťoligový klub FC Malacky najskôr ohlásil zmenu na trénerskom poste, kde Štefana Horného vystriedal Branislav Juhas. Krátko na to prišla aj zásadná zmena vo vedení, kde bol za nového prezidenta zvolený Peter Mikula, ktorý je jedným zo šiestich zakladateľov klubu.

„Založenie klubu FC Malacky bola myšlienka šiestich kamarátov, ktorí vo vedení pôsobia doteraz. Predtým sme hrávali futbal vo vedľajších dedinách, ako napríklad v Malých Levároch či Kuchyni. Netvrdím, že nám tam nebolo dobre, naopak, boli to krásne futbalové časy, ale trápilo nás ako dopadol ŠK Malacky. Chceli sme hrať doma a mať konečne niečo vo svojich rukách,“ popísal myšlienku založenia klubu FC Malacky nový prezident.

Futbalovo začal Peter Mikula vyrastať v šiestich rokoch najskôr len na ulici, postupne v prípravke a u žiakov vo Veľkých Levároch, odkiaľ pochádza.

„V trinástich rokoch sa mi naskytla príležitosť ukázať sa vo vtedajšom „starom“ AŠK Inter Slovnaft Bratislava, kde som začal pôsobiť v najvyšších futbalových mládežníckych súťažiach. V klube som hrával do devätnástich rokov, potom odišiel sponzor a Inter sa rozpadol. Na to sa začali moje futbalové potulky v Stupave, Moravskom Svätom Jáne, Veľkých a Malých Levároch a Kuchyni. Od roku 2013 je mojim pôsobiskom náš FC Malacky,“ popísal svoju futbalovú cestu Mikula.

Ciele, ktoré majú zmysel

Ako dodáva, stať sa prezidentom klubu nebolo úplne jeho rozhodnutím, ale padlo v štruktúrach vedenia, potom ako sa Oto Kožuch aj s Petrom Iffkom rozhodli vzdať funkcie.

„Možno dospeli k záveru, že to chce po siedmich rokoch novú iskru. Spočiatku som neuvažoval o funkcii prezidenta klubu, ale po určitých rozhovoroch s kolegami z vedenia a mojimi priateľmi som sa rozhodol kandidatúru prijať. Nasledovalo hlasovanie valného zhromaždenia.“

Funkciu viceprezidenta miesto Petra Iffka bude zastávať Dušan Radovič, ktorý bude pravou rukou Petra Mikulu.

„Bol to viac-menej môj výber. S Dušanom sa poznáme dlhé roky a pamätám si ho ako dobrého manažéra v medzinárodných korporáciách, no hlavne ako úspešného niekdajšieho prezidenta futsalového klubu 1. FSC Nafta Malacky. Vtedy sa mi jeho práca a zapálenie páčilo. Dnes je to hlavne môj priateľ a dôverujem mu. Viem, že je odhodlaný to dotiahnuť do stanovených cieľov, ktoré budú mať pre hráčov a budúcnosť klubu zmysel,“ vysvetlil nový prezident.

A aké sú vízie nového prezidenta a viceprezidenta FC Malacky? „Určite chceme pokračovať v úspešnej práci doterajšieho vedenia, ktoré je stále súčasťou správnej rady a budeme pokračovať v našich myšlienkach a vízii. Prvoradým krokom je stabilizovať financie, realizačný a hráčsky káder tak, aby sme mohli bez problémov trénovať a hrávať zápasy na slušnej úrovni. Po koronakríze to ale nebude ľahké, pretože financie si teraz každý stráži, či už ide o samosprávu alebo súkromný sektor. Ďalšou prioritou bude hľadanie sponzorov pre jeden spojený klub Žolíka a FC.“ Ako dodáva Peter Mikula, v klube sú stanovené dlhodobé aj krátkodobé ciele.

Fúzia s ŠK Žolík Malacky

„Krátkodobých je viac a darí sa nám ich napĺňať, tie dlhodobé sú aj veľmi odvážne. Jedným z nich je napríklad hrať druhú ligu do piatich rokov, záleží to však od mnohých aspektov. Najdôležitejší a najvýznamnejší cieľ je fúzia s mládežníckym klubom ŠK Žolík Malacky pod jeden klub a venovanie sa mládeži. Taktiež, chceme dať priestor mladým trénerom a vrátiť malackých futbalistov do Zámockého parku,“ objasnil prezident klubu.

Práve jedným z takých trénerov je aj Branislav Juhas, ktorý od novej sezóny povedie A-mužstvo a s ktorým sa zhodli na spoločných víziách.

„Nemôžeme povedať, že by sme neboli spokojní s predchádzajúcim trénerom Štefanom Horným, ktorý tu odviedol kus dobrej práce. Rozhodnutie však padlo aj v rámci určitých opatrení. S novým trénerom sme sa rozprávali o víziách, poznáme sa ako kamaráti, spoluhráči. Braňa vnímam ako cieľavedomého a moderného trénera. Vzdeláva sa, rozumie futbalu, je systematický, mladý, perspektívny a čestný človek,“ zhodnotil Mikula.

Potenciál v mladých hráčoch

A ako vníma nový prezident klubu potenciál A-mužstva FC Malacky? „Sme len na začiatku prípravy. Potenciál vidím v mladých hráčoch, hlavne v tých, ktorí prichádzajú zo Žolíka. Dôležité je mať v tíme aj starších skúsených „harcovníkov“, pretože v mladom mužstve musí mať niekto v rukách opraty. Stále sme v rokovaniach s rôznymi hráčmi a káder sa ešte dopĺňa. Osobne sa snažím o jednu futbalovú ikonu, no je o tom ešte predčasné hovoriť. Takisto sme vzájomne potvrdili spoluprácu s FK Senica.“

Okrem potenciálu mužstva má klub aj dobré zázemie a infraštruktúru. „V tomto smere majú Malacky jeden z najväčších potenciálov. Dlhé roky sa tu nič nerobilo, no od nástupu pána primátora Juraja Říhu sa tu zmenilo veľa veci k lepšiemu. Podstatne k lepšiemu. Sú zrekonštruované šatne a tribúna. Využila sa dotácia SFZ, je v rokovaniach projekt atletickej dráhy a výmena podkladu hracej plochy tak, aby štadión vyhovoval atletickým aj iným športovým oddielom. Bol by som rád, keby tento projekt v spolupráci s atletickým zväzom a mestom bol úspešný. Potom by sme mali zázemie a infraštruktúru na veľmi vysokej úrovni a nielen pre futbal. Keby pribudla aj umelá tráva, boli by sme na tom najlepšie v okrese a možno aj ďalej,“ uzavrel Mikula.

Zároveň ešte prezident klubu dodal, že napriek súčasnej svetovej situácii je pozitívne naladený a verí, že sa budú zlepšovať a robiť dobrý imidž klubu ako aj mestu.