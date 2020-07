Zmena na trénerskej lavičke. FC Malacky povedie Branislav Juhas

Pri mužstve vystriedal doterajšieho kouča Štefana Horného.

23. júl 2020 o 17:28 Martina Radošovská

MALACKY. Ešte predošlý týždeň klub avizoval, že v pozícii trénera nebude pokračovať Štefan Horný. Ten viedol treťoligistu od januára 2019.

„Vedenie klubu sa dohodlo na ukončení spolupráce s trénerom Štefanom Horným. Ďakujeme mu za kvalitne odvedenú prácu v našom klube, ktorej zrkadlom je doteraz najlepšie umiestnenie,“ poďakoval klub doterajšiemu trénerovi.

Práca s odchovancami

Jeho miesto pri A-mužstve nahradí Branislav Juhas, ktorý pozná veľmi dobre prostredie nielen klubu FC Malacky ako hráč, ale i klubu Žolík Malacky, v ktorom doteraz viedol starší dorast.

„Stať sa trénerom v A-tíme je v prvom rade česť, pretože reprezentujem mesto, v ktorom som sa narodil a hral od prípravky až po mužov. Nie je veľa mužstiev na Záhorí, ktoré hrajú momentálne vyššiu ligu a kde by som chcel pôsobiť ako tréner,“ zhodnotil pre klubovú stránku nový tréner.

Na spolupráci s klubom sa dohodli aj vďaka spoločnej vízii, ktorou je uľahčenie prechodu dorastencom do mužskej kategórie a stavanie na vlastných odchovancoch.

„Z môjho pohľadu je pre mesto a klub jediný spôsob, ako ekonomicky zvládnuť plynulý chod klubu, zakladať na vlastných odchovancoch. Nemáme také finančné zázemie, aby sme si mohli dovoliť každý rok kúpiť špičkového hráča alebo zaplatiť drahé hosťovanie. Najmä v tejto chvíli, keď prežívame dosahy pandémie a prílev peňazí do futbalu je priškrtený,“ vysvetlil Juhas.

Nechýba mu motivácia

„Snažili sme sa spolu s vedením dostať hráčov, Malačanov, späť do Malaciek, ale vyšlo nám to len na päťdesiat percent. Som sklamaný z niektorých mladých futbalistov, ktorých sme oslovili, pretože uprednostnili hranie v nižších súťažiach alebo Rakúsku pred výzvou posunúť Malacky vyššie a pobiť sa o miesto v zostave. Všetci by sme chceli, aby bolo na ihrisku jedenásť Malačanov, ale momentálne je také niečo nemožné. Možno sa situácia zlepší budúci rok, kedy nám v doraste končí dobrý ročník plný chlapcov, ktorí sú hladní hrať 3. ligu za Malacky,“ dodal tréner.

Prechod od trénovania mládežníckej kategórie k mužom môže byť pre nového kouča citeľný, no ako sám dodal, nechýba mu motivácia. „Je pravda, že môj predchodca Štefan Horný urobil v Malackách kus dobrej roboty a nastavil latku veľmi vysoko, keď dosiahol historicky najvyššie umiestnenie FC Malacky v 3. lige, ale ja mám rád výzvy a teším sa na sezónu. Je mi jasné, že životnosť trénera je nízka, ale mám obrovskú chuť pracovať a chcel by som túto chuť preniesť aj na hráčov,“ objasnil Juhas.

Kondícia a zápasová prax

Hráči FC Malacky sa po dlhom období nútenej prestávky od futbalu vrátili späť do tréningového procesu.

„S prípravou sme začali 22. júna, kedy sme urobili niektoré merania a testy a podľa toho sme nastavili celý tréningový proces na celú prípravu. Chalani nehrali takmer štyri mesiace futbal, je preto potrebné nadobudnúť kondíciu a zápasovú prax čo najrýchlejšie. V mužstve došlo taktiež k nejakým zmenám a na novú sezónu nemôžme počítať s Adamom Velickým, ktorý prestúpil do Rakúska a s dlhodobo zraneným Jakubom Sagulom. Na druhej strane prišli späť hráči z hosťovania a do prípravy nastúpili niektorí dorastenci. Taktiež máme hráčov na skúške. V pláne máme odohrať osem prípravných zápasov s mužstvami ako Lanžhot, Hodonín, Holíč a podobne,“ priblížil tréner.

Pre Branislava Juhasa nepredstavuje A-mužstvo Malaciek veľkú neznámu. „Každý zápas jesennej časti, ale aj zimnej prípravy som videl z tribúny, takže som vedel, čo ma čaká. V kabíne som našiel hráčov, ktorých som trénoval v mládežníckych kategóriách, ale aj hráčov, s ktorými som ešte hrával ako hráč. Samozrejme, v zorientovaní mi pomohlo aj to, že na pozícii asistenta mužstva zostal Palo Michalovič a ako vedúci mužstva Lukáš Višváder. Táto príprava je zvláštna, pretože nie je typická „letná“, ale skôr sa podobá na tú zimnú, kedy je po dlhšej prestávke nutné nadobúdať kondíciu prakticky od nuly. Chlapci si občas na tréningu posťažujú na únavu, ale vedia, že tvrdá práca v prípravnom období je nezbytná, hlavne v tejto dobe, kedy sa futbal stáva stále viac atletickejším,“ dodal mladý tréner.

Nový kouč má spoločne s vedením aj jasno v cieľoch do nového súťažného ročníka.

„Spolu s vedením sme si dali cieľ skončiť v tabuľke tak, aby sme aj po reorganizácii súťaže hrali 3. ligu a zároveň chceme začať so zapracovávaním našich odchovancov do zostavy. Budeme mať mladé mužstvo, ale verím, že budeme vyrovnaným súperom. Dúfam, že si na zápas nájde cestu veľa fanúšikov, určite chýbal futbal v Malackách aj im,“ uzavrel nový tréner.

V príprave na nový súťažný ročník sa Malacky stretli s Veľkým Mederom, s ktorým remizovali 1:1, s Holíčom, ktorému podľahli 1:2, s Radimovom, s ktorým zvíťazili 1:0 a s Lábom, ktorý zdolali vysoko 0:7. Najbližšie sa Malacky stretnú s FK Senica 25.júla 2020 (sobota) o 10:30 hod. na ihrisku v Hlbokom.