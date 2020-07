Snažia sa zvýšiť záujem o florbal v meste

Klub 1. SC Malacky organizuje druhý ročník turnaja pre širokú verejnosť.

23. júl 2020 o 9:21 Martina Radošovská

MALACKY. Florbalový klub 1. SC Malacky čaká druhý ročník turnaja Malacky Street Floorball Cup, ktorý je určený pre všetkých záujemcov bez rozdielu veku, pohlavia či skúseností s florbalom.

Práve týmto turnajom sa snažia dostať florbal do povedomia širšej verejnosti. Napriek špecifickej sezóne, ktorú predčasne ukončila pandémia koronavírusu, sa podarilo ich klubu rozrásť.

Okrem mužov, mladších a starších žiakov sa do nasledujúcej sezóny zapoja aj ďalšie dve kategórie, a to dorast a staršia prípravka. O klube, pripravovanom turnaji, ale aj o tom, ako je florbal v Malackách populárny a aké má v meste podmienky, sme sa rozprávali so šéftrénerom klubu Jurajom Kašubom.

„Minulú sezónu sa nám trochu podarilo rozrásť v počte členov, takže sme sa rozšírili o ďalšie dve kategórie. V meste, samozrejme, bojujeme s konkurenciou, pretože sú tu aj iné športové oddiely, ale myslím si, že u detí je florbal pomerne žiadaný a zaujímajú sa oň,“ popísal záujem o tento šport Kašuba.

Malackí florbalisti fungujú v športovej hale Malina, kde mávajú tréningy všetky vekové kategórie. „Do budúcnosti by sme sa chceli vrátiť aj na Základnú školu Dr. Jozefa Dérera, kde som dva roky dozadu viedol krúžok, no posledný rok mi to nevychádzalo z časových dôvodov. Dúfam, že budúci rok, aj vzhľadom na to, že máme viacej kategórií, by sme sa do areálu školy a jej priestorov mohli vrátiť, pretože je tam nová telocvičňa a celkovo ponúka dobré podmienky. Inak sme celoročne v športovej hale a v letných mesiacoch v Zámockom parku,“ popísal Kašuba.

Zbieranie skúseností

Aj keď sezónu predčasne prerušila pandémia koronavírusu, u všetkých kategórií bol zaznamenaný progres.

„Pre mladších žiakov išlo o prvú sezónu, ktorá bola hlavne o zberaní skúseností, pretože dovtedy súťažné zápasy nehrali. Napriek tomu, že nezískali ani jeden bod do tabuľky a obsadili posledné miesto, bolo na nich vidieť, že sa posúvajú a zlepšujú. Nepozeráme sa na výsledky, dôležité bolo, že chceli, chodili, hrali a verím, že budúcu sezónu zúročia skúsenosti, ktoré nabrali,“ zhodnotil sezónu mladších žiakov šéftréner klubu. Túto kategóriu viedol Tomáš Gonos.

Kategória starších žiakov funguje v klube už piatu sezónu a pod vedením trénera Juraja Kašubu bojovali v bratislavskej lige o stupne víťazov.

„Zo štrnástich zápasov vyhrali desať a v štyroch prípadoch odchádzali z palubovky ako porazení. Pred predčasným ukončením sezóny sa nachádzali na 4. mieste so šesťbodovou stratou na bronz. V obrannej činnosti patrili medzi najlepšie tímy ligy, avšak trpeli hlavne na nízku streleckú produktivitu. Musím povedať, že splnili očakávania, aj keď niektoré veci sa dali zlepšiť, ale s ich sezónou, či už s výsledkami, alebo predvedenou hrou, som spokojný,“ pokračoval Kašuba, ktorý okrem starších žiakov trénuje v klube aj mužskú kategóriu.

Muži vo svojej druhej sezóne po obnovení družstva mali za cieľ postúpiť do play-off druhej bratislavskej ligy mužov.

„V prvom kole play-off sme vypadli, no výsledkovo hodnotím sezónu ďaleko lepšie od tej predošlej, ktorá bola iba akousi skúšobnou sezónou. Som rád, že do kádra sa začali vracať aj mladí hráči, ktorí mužstvo omladili a priniesli kvalitu. Myslím si, že tímu to pomohlo aj vo výsledkoch, no zvýšila sa hlavne konkurencia, čo bolo veľmi dôležité,“ zhodnotil výsledky poslednej kategórie šéftréner klubu. Čo sa týka cieľov do nasledujúcej sezóny, v tých majú v klube jasno a muži sa budú chcieť posunúť zase o kus vyššie, medzi štyri najlepšie celky súťaže.

(zdroj: 1. SC Malacky)

Dostať florbal na ulicu

V tréningovom procese zatiaľ „zarezávajú“ len dve najstaršie mládežnícke kategórie, dorast a starší žiaci.

„V mladších kategóriách tréningy zatiaľ neriešime, je to tam voľnejšie. Muži sa pripravujú individuálne, pretože u nich ide o hobby a chceli sme im dopriať trochu voľna počas leta. U starších žiakov a dorastencov prebieha spoločná príprava, ktorá začala krátko po uvoľňovaní opatrení v polovici mája. Letná príprava nám tento rok bude trvať tri mesiace a až do polovice augusta bude neflorbalová, čiže len čisto fyzická príprava hráčov,“ pokračoval Kašuba.

Ako už bolo spomenuté, malackých florbalistov čaká druhý ročník turnaja Malacky Street Floorball Cup, ktorý vznikol s myšlienkou dostať florbal do povedomia širšej verejnosti.

„Florbal ako halový šport má tú nevýhodu, že pokiaľ do haly niekto nepríde, nevie, že sa tam vôbec niečo hrá. Veľmi nám pomohlo, že v areáli Základnej školy Dr. Jozefa Dérera bolo vybudované multifunkčné ihrisko s povrchom, na ktorom sa dá hrať s plastovými hokejkami. Chceli sme túto možnosť využiť na prezentáciu a zapojiť do toho v rámci možností aj čo najširšiu verejnosť. Preto vznikla myšlienka turnaja, vďaka ktorej by sme zvýšili v Malackách záujem o tento šport a zároveň dostali florbal na ulicu, von z haly,“ objasnil hlavnú myšlienku turnaja šéftréner klubu.

Pozitívne ohlasy

Prvý ročník sa podľa hodnotenia Juraja Kašubu vydaril. „Už minulú sezónu nás potešila účasť, prišli aj mládežnícke družstvá z Bratislavy, ktoré nám dali pozitívnu spätnú väzbu s tým, že sa zúčastnia aj nasledujúceho ročníka, čo môžem potvrdiť podľa prihlášok. Čo sa týka organizácie, to môže zhodnotiť len niekto, kto sa zúčastnil, ale osobne budem vychádzať z ohlasov, ktoré sa ku mne dostali a boli dobré. Určite sa budeme snažiť posúvať latku vyššie každý rok,“ dodal Kašuba.

Druhý ročník florbalového turnaja Malacky Street Floorball Cup sa uskutoční 1. augusta 2020 od 9:00 v areáli ZŠ Dr. Jozefa Dérera v Malackách. Štartovať sa bude v troch mládežníckych kategóriách (U12, U14 a U16) a jednej dospelej (rok narodenia 2003 a starší). Hrať sa bude na dvoch zmenšených ihriskách s malými bránkami a vo formáte traja proti trom bez brankárov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom mailu na 1scmalacky@szfb.sk.