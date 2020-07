Holíč je v hre o významnú cenu

O Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2020 bude súťažiť sedem projektov. Cena je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré prispievajú k zavádzaniu Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni.

18. júl 2020 o 19:57 SITA

BRATISLAVA. Slovenská agentúra životného prostredia oznámila, že o cenu zabojuje aj mesto Holíč s návratom k barokovej krajine na Kopčanoch.

K jeho súperom sa zaradilo Občianske združenie Ekoenergi s projektom Bioklimatický Park Dienová, či OZ K prameňom Bebravy s rovnomenným projektom.

Medzi postupujúcimi projektami sú aj OZ kRAJ s projektom Včelí kRAJ, OZ Levický okrášľovací spolok s rovnomenným projektom, nezisková organizácia Národný Trust s víkendom otvorených parkov a záhrad a Združenie za záchranu Lietavského hradu.

Víťaz 6. ročníka ceny bude známy v októbri.

Posudzuje sa aj cena projektu

Nominované projekty budú odprezentované v auguste 2020 pred odbornou komisiou, ktorá pozostáva z odborníkov z oblasti starostlivosti o krajinu, zo zástupcov verejnej správy, samosprávy a neziskového sektora.

Odborná komisia zhodnotí komplexnosť a celkový prínos projektu v starostlivosti o krajinu, mieru naplnenia kritérií pre posudzovanie ceny, príkladnosť, udržateľnosť projektu, kvalitu predložených podkladov, prihlášky, ako aj samotnú prezentáciu a národnú reprezentatívnosť na európskej úrovni.

Na základe sumarizácie výsledkov určí laureáta ceny, ktorý získa nomináciu Slovenskej republiky na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2020/2021.

Už máme 5 ocenených projektov

Cena Slovenskej republiky za krajinu je udeľovaná každé dva roky. Víťazom sa stala v roku 2010 Nadácia Ekopolis za „Projekt trvalej starostlivosti o krajinu prostredníctvom grantových programov Nadácie Ekopolis“.

V roku 2012 cenu dostala nezisková organizácia Čiernohronská železnica za projekt: „Záchrana, obnova a prevádzka Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu“.

Liptovská Teplička bola ocenená v roku 2014 za projekt: „Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr“.

V roku 2016 bola udelená cena mestu Hriňová za projekt „Hriňovské lazy - krajina hodnôt“ a v roku 2018 občianskemu združeniu KALVÁRSKY FOND za projekt „Barokový krajinný areál s architektonickým komplexom Kalvárie na vrchu Scharffenberg v Banskej Štiavnici“.

Laureáti národných kôl sú v nasledujúcom roku nominovaní na Cenu Rady Európy za krajinu. Víťaz aktuálneho ročníka tak bude nominovaný v januári 2021.

Slovensko úspešne reprezentovali Nadácia Ekopolis v roku 2011, obec Liptovská Teplička v roku 2015 a mesto Hriňová v roku 2017, ktoré získali špeciálne ocenenie medzinárodnej poroty Landscape Award of the Council of Europe.