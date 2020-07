Niektoré vlaky premávať nebudú

Železnice Slovenskej republiky upozorňujú na výluky na viacerých tratiach. Výluky vlakov sú naplánované aj v Trnavskom kraji a neobídu ani Záhorie.

18. júl 2020 o 11:25

HOLÍČ. P očas 30. kalendárneho týždňa niektoré vlaky premávať nebudú. Keďže ide o jednokoľajové trate, ŽSR bude prepravovať cestujúcich náhradnými autobusmi. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.

Výluky čakajú cestujúcich aj v Trnavskom kraji, a to na trase Kvetoslavov - Nové Košariská od 20. do 24. júla v čase od 9:30 do 14:15.

V úseku Gbely - Holíč nad Moravou bude trať odstavená 20. júla od 8:30 do 13:30 a následne 21. júla od 8:20 do 13:40 v úseku Holíč nad Moravou - Skalica na Slovensku.

Železnice plánujú na všetkých uvedených úsekoch opraviť koľaje, upraviť štrkové lôžka, odstrániť krovia a pokosiť vysokú trávu.