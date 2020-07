Štyri pozitívne prípady v Senici. Prišli z Ukrajiny

Pôvod infekcie koronavírusu˙u nových nakazených˙je vraj zo zahraničia.

9. júl 2020 o 8:19 SITA

ZÁHORIE. Pôvod infekcie koronavírusu u nových nakazených Slovákov je opäť zo zahraničia. Ako po rokovaní vlády uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí, v prípade pozitívnych prípadov z Bratislavy ide o pôvod infekcie z Ukrajiny.

Koronavírus sa potvrdil u päťčlennej rodiny, všetci sú zatiaľ bez príznakov. U muža, ktorý je už aj hospitalizovaný, sa koronavírus potvrdil po návrate zo Srbska.

Z Ukrajiny

V prípade Senice sú všetky štyri prípady importované rovnako z Ukrajiny. V Prievidzi bol pozitívny ďalší dohľadaný kontakt od zmrzlinárov s pôvodom z Macedónska.

Článok pokračuje pod video reklamou

Všetky nové prípady vo Veľkom Krtíši boli došetrené ako import z Českej republiky od baníkov z Karvinej. Osem nových prípadov nahlásil aj regionálny Úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, jeden prípad je importovaný z Holandska, ďalšie prípady v Novom Meste nad Váhom sú zo Srbska a jeden zo Saudskej Arábie.

Tiež prišli zo zahraničia

V Dolnom Kubíne a Námestove bolo potvrdených šesť prípadov, päť z nich bolo tiež v epidemiologickej súvislosti, išlo o testovanie v rámci šetrenia kontaktov pozitívnych osôb.

Prečítajte si tiež Trnavčan je unikát, onedlho bude mať 99 rokov a bežne komunikuje mailom Čítajte

"Všetky prípady zatiaľ vieme dohľadať, sú to prípady zo zahraničia. O druhej vlne by sme hovorili, keby sme zaznamenali naozaj exponenciálny nárast. Môžeme zavádzať lokálne opatrenia, tým pádom si myslím, že zabránime tomu,

aby sme krajinu museli dávať do čiastočného alebo akéhokoľvek lockdownu," povedal minister.



Ako Krajčí dodal, rezort by chcel, aby operátori odoslali každému slovenskému občanovi zo zahraničia sms správu, kde bude mať zoznam nebezpečných krajín alebo eventuálne linku, kde si bude môcť vyplniť formulár, že sa z nebezpečnej

krajiny vrátil. Následne bude kontaktovaný regionálnym Úradom verejného zdravotníctva, ktorý mu aj hneď dohodne testovanie. Potrebujú však o tom ešte rokovať s operátormi.

"Preferujeme, aby kompletná správa bola v samotnej sms správe. Ak by mobilní operátori preferovali, aby tam bola linka, potom bude treba kliknúť na linku, kde informácia bude stále aktuálna," uzavrel.