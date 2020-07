Senica dá štvrť milióna eur na strechy, aby ich neodfúklo

Po februárovej víchrici skontrolovali strechy bytoviek.

6. júl 2020 o 14:51 Karin Talajková

SENICA. Vo februári tohto roku odfúklo z jednej z bytoviek na ulici sv. Cyrila a Metoda strechu. Pri nešťastí sa zranilo dieťa. Minulý týždeň primátor Senice Martin Džačovský prisľúbil 250-tisíc eur na zabezpečenie niektorých striech v okolí.

Problém so strechami zdedili

Vlastníkom bytoviek je mesto, no zhotoviteľom bola stavebná firma Hílek a spol. Strechy zhotovili v rokoch 2010 a 2011, v súčasnosti sa na ne podľa mesta nevzťahuje záruka.

„Problém so strechami sme, žiaľ, dostali do vienka. Vzhľadom na skúsenosti z minulosti, kedy víchrica poškodila a odniesla časť striech na týchto bytovkách, som sa rozhodol pristúpiť k čo možno najskoršej rekonštrukcii oboch striech. Radi by sme to stihli ešte do konca tohto roka s tým, že mesto na túto investíciu plánuje využiť úver, zámerom je časť nákladov pokryť aj z fondu opráv,“ uviedol primátor.

K tohtoročnému pádu strechy došlo následkom víchrice, ktorá sa prehnala Záhorím. Dieťa zranila sklenená výplň.

„Časť strechy spadla na sklenú výplň jedného z bytov v protiľahlej bytovke a sklo ľahko zranilo malé dieťa. Po ošetrení v nemocnici bolo dané do domácej starostlivosti. Mesto postihnutej rodine zabezpečilo poškodené okno i ďalšiu pomoc,“ uviedlo mesto.

Nebolo to prvýkrát

Okrem zranenia došlo aj k materiálnym škodám. „Pri páde strechy vznikli materiálne škody aj na troch stĺpoch verejného osvetlenia a na troch okolostojacich autách. Polícia začala vo veci trestné stíhanie pre podozrenie z prečinu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti,“ dodalo mesto.

Tohtoročný incident však nebol prvým. „Žiaľ, strecha na predmetnej bytovke podľahla silným nárazom vetra už po druhýkrát. Kým v roku 2017 bola riešená havária na polovici strechy, ktorá bola opravená, tento raz padla za obeť pôvodná strešná krytina,“ uzavrelo mesto.