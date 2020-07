Myjava podpísala zmluvu na stavbu ochrannej nádrže, mala by zabrániť povodniam

Mesto vypísalo výzvu na predkladanie ponúk ešte v novembri 2019, ale zmluvu podpísali až v závere júna.

2. júl 2020 o 17:36 TASR

MYJAVA. Mesto Myjava podpísalo zmluvu na realizáciu ochrannej nádrže Padelky. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Operačného programu kvalita životného prostredia.

Vyplýva to z údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Víťazná ponuka spoločnosti ViOn mala hodnotu viac ako 1,4 milióna eur bez DPH.

Mesto vypísalo výzvu na predkladanie ponúk ešte v novembri 2019, ale zmluvu podpísali až v závere júna. Pôvodná predpokladaná hodnota zákazky sa odhadovala vo výške 2.488.674,16 eura bez DPH. Záujem o súťaž, kde jediným kritériom bola najnižšia cena, prejavilo 12 uchádzačov.

Víťazná ponuka spoločnosti ViOn zo Zlatých Moraviec mala hodnotu 1.416.666,67 eura bez DPH. To je o viac ako jeden milión eur menej, ako bola odhadovaná hodnota zákazky. Ak nenastanú neočakávané okolnosti, dielo by mala víťazná firma dokončiť do 550 dní od podpisu zmluvy.

