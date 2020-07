Čučoriedková farma v obci Plavecký Peter na ochranu pred vtákmi používa sokoliarov

Tento rok budú na farme prvýkrát zbierať čučoriedky, ktoré poputujú do obchodov.

2. júl 2020 o 10:27 TASR

PLAVECKÝ PETER. Tento rok budú na farme v obci Plavecký Peter v okrese Senica prvýkrát zbierať čučoriedky, ktorých sadenice nasadili minulý rok na rozlohe 40 hektárov. Na tejto ploche nasadila spoločnosť Ovocná farma až 135.000 sadeníc.

Súvisiaci článok Senici za tri mesiace klesli príjmy z podielových daní o 170-tisíc eur Čítajte

"Okolie Plaveckého Petra vyhovuje čučoriedkam pre tunajšiu kyslú pôdu borovicových lesov s pH 3,5 až 4,5. Čučoriedky polievame odstátou dažďovou vodou. Pred škorcami a inými vtákmi, ktoré by mohli ničiť úrodu, používame cvičených sokoliarov," uviedol konateľ Peter Kelemen.

Čučoriedky sa zbierajú ručne a následne sa dávajú do chladiacich boxov, kde sa zachladia na jeden stupeň Celzia. Pri tejto teplote sa prevážajú na baličku a triedičku.

"Baličku a triedičku sme si objednali z USA. Triedička každú jednu bobuľku skontroluje a ak je poškodená alebo zlá, vytriedi ju. Následne sa čučoriedky zabalia a putujú do obchodu," doplnil Kelemen.

Zaujímavosťou čučoriedok z Plaveckého Petra je systém ich opeľovania. "Pestujeme viaceré druhy, aby bolo zabezpečené ich kvalitnejšie opelenie. V jednom sade je potrebných až 10.000 čmeliakov, ktorí vylietavajú z úľov, v ktorých sa ukrýva kráľovná. Zaujímavosťou je, že ak by sa kráľovnej niečo stalo, celý úľ prestane pracovať," doplnil konateľ spoločnosti.

Článok pokračuje pod video reklamou

Farmári z Plaveckého Petra pestujú aj paradajky, uhorky, papriky či melóny. "Všetko sme si financovali z vlastných zdrojov, na sad sme nemali žiadne dotácie. Investícia do poľnohospodárstva nie je na Slovensku vôbec jednoduchá. Chceme prispieť k tomu, aby sa Slovensko opäť stalo sebestačné pri pestovaní ovocia a zeleniny tak, ako to bolo v minulosti. Pôda je veľmi úrodná, a preto by sme mali viac pestovať doma a menej dovážať zo zahraničia," doplnil konateľ spoločnosti.