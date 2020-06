Radimov sa predstaví vo štvrtej lige

Mužstvo chce úspešne reprezentovať klub, obec aj región Záhorie.

28. jún 2020 o 16:58 Martina Radošovská

RADIMOV. Malý klub zo Záhoria sa od novej sezóny predstaví v 4. lige Severozápad. Radimov bol posledný súťažný ročník súčasťou 5. ligy Západ, kde bol lídrom na čele tabuľky, no sezóna bola napokon ukončená predčasne.

Po uzávierke prihlášok, a prihliadnuc na aktuálny stav prihlásených mužstiev do vyšších súťaží, bola Radimovu zo strany Západoslovenského futbalového zväzu navrhnutá možnosť doplnenia 4. ligy Severozápad, či už formou baráže s lídrom 5. ligy Sever – Handlovou, alebo priamym postupom v prípade, že záujem bude mať len Radimov.

Klub svoj záujem deklaroval a čaká ho tak historická sezóna v 4. lige. O tom, prečo sa ponuku rozhodli prijať, s akými cieľmi a očakávaniami do súťaže vstupujú, sme sa rozprávali s tajomníkom klubu Petrom Biskupičom.

Minulý rok pre vás prišla po sezóne 2018/2019 podobná možnosť bojovať cez baráž o miestenku v 4. lige Severozápad, tú ste napokon nevyužili. Spomínali ste v našom spoločnom rozhovore, že ste na to neboli pripravení. Čo sa od minulej sezóny zmenilo?

– Po zbabranom závere minulej sezóny, keď sme víťazstvo a priamy postup doslova darovali Gbelom, ktoré s tým už možno ani nerátali, nastalo u nás veľké sklamanie a smútok. Po stíhacej jazde, ktorú sme predviedli počas jarnej časti, nám už nezostali fyzické ani psychické sily dať chlapcov dokopy a skúsiť baráž s Dolnými Vestenicami. V podstate sme sa o tom ani poriadne nebavili a sezónu hodili za hlavu. V tomto ročníku sme išli od začiatku za naším cieľom, vybudovali si pekný odrazový mostík v podobe pohodlného náskoku a viacej sa zaoberali alternatívou postupu.

Keď prišla možnosť postupu po nedokončenej sezóne 2019/2020, využili ste ju. Išlo o spoločné rozhodnutie hráčov aj vedenia klubu?

– Počas celej zrušenej jarnej časti sme pomaly zberali informácie, sledovali dianie v kluboch a snažili sa rátať aj s variantom, ktorý potom nastal. Na tradičnom posezónnom ukončení sme predostreli chlapcom tri možné scenáre, zostup do štruktúr oblastného zväzu, 5. liga Západ alebo 4. liga SZ. Jednoznačne bol medzi hráčmi najprijateľnejší tretí variant, teda 4. liga. To bolo asi posledným argumentom, prečo ísť touto cestou a čakať na ponuku, ktorá napokon aj prišla. Veľa sme o tom v rámci vedenia klubu nediskutovali, je to pre nás v súčasnej situácii najprijateľnejší variant, jednoducho si musíme vysúkať rukávy a dokázať, že na to máme.

TJ Radimov (zdroj: Martina Radošovská)

Bol pre vás možno aj jedným z rozhodujúcich faktorov klesajúci počet mužstiev v 5. lige Západ, ktorá je momentálne naplnená len na osem účastníkov?

– Áno, samozrejme, aj táto skutočnosť ovplyvnila naše rozhodnutie využiť ponuku postupu.