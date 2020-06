O názve cyklomosta cez rieku Moravu rozhodnú ľudia hlasovaním

Názov by mal znieť dobre v slovenčine aj v češtine.

26. jún 2020 o 16:19 SITA

ZÁHORIE. O pomenovaní novej lávky pre peších a cyklistov cez rieku Moravu, ktorá spája slovenské Kopčany a české Mikulčice, rozhodne verejnosť.

Trnavský samosprávny kraj a Juhomoravský kraj sa dohodli, že dajú občanom možnosť navrhnúť názov pre 143 metrov dlhú lávku. Najlepší názov si ľudia vyberú hlasovaním na sociálnych sieťach.



Oceľová lávka spája významnú archeologickú lokalitu moravských Mikulčíc a slovenských Kopčian, kde sa nachádza jeden z najstarších kostolov na Slovensku.

Okrem samotného premostenia cezhraničnej rieky bolo súčasťou česko-slovenského projektu aj vybudovanie prístupových ciest v celkovej dĺžke 3,1 kilometra.

Náklady na cezhraničný projekt dosiahli takmer 3,8 milióna eur, z toho 85 percent pochádzalo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Lávku pre verejnosť otvorili vlani koncom októbra.

Autori by pri návrhoch na pomenovanie lávky mali mať na pamäti, že názov by mal znieť dobre v slovenčine aj v češtine, mal by odkazovať na lokalitu, jej históriu alebo význam mosta a nesmie obsahovať rasistické alebo urážajúce prvky.

Ľudia môžu svoje návrhy posielať do 12. júla emailom na komunikacia@trnava-vuc.sk alebo marketing@jmk.cz.

Autor víťazného návrhu sa môže tešiť na cyklobalíček, v ktorom nebude chýbať ani cyklistická fľaša s podpisom Petra Sagana. Víťaz dostane aj možnosť spoznať zaujímavé miesta južnej Moravy.