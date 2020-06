FK Senica bude pozerať na siedme miesto v tabuľke

V troch tréningových zápasoch pred reštartom ligy neinkasovali žiadny gól.

12. jún 2020 o 14:24 Martina Radošovská

SENICA. Počas víkendu sa opäť roztočí fortunaligový kolotoč v skrátenom formáte piatich zápasov, ktorý si kluby odhlasovali. FK Senica sa na reštart svedomito pripravovala a absolvovala tri tréningové stretnutia so Slovanom Bratislava na Tehelnom poli, s Podbrezovou a Spartakom Trnava na domácom trávniku.

Vo všetkých zápasoch si Seničania udržali čisté konto, so Slovanom Bratislava sa rozišli za bezgólovej remízy, s Podbrezovou a Trnavou si pripísali najtesnejšie víťazstvá (oba 1:0).

Mladý káder

„To, že sme v zápasoch neinkasovali, je pozitívum. Stretnutia nám odhalili, v akom stave sa nachádzajú hráči, skúšali sme nejaké varianty, ktoré by sme mohli použiť v majstrovských zápasoch a keďže prestupové obdobie je pre nás aj ostatné tímy zatvorené, musíme dohrať súťaž s tými hráčmi, ktorých máme k dispozícii, čo je relatívne obmedzený počet. Káder je veľmi mladý, pretože je doplnený o niekoľkých dorastencov,“ zhodnotil tréner Ján Bíreš, ktorý počas minulého týždňa oslávil 50. narodeniny.

Šancu v A-mužstve FK Senica získalo množstvo mladých chlapcov, ktorí sa dostávajú na ihrisko. „Každý hráč sa dokáže zlepšiť v tréningovom procese, keď na sebe pracuje a má okolo seba kvalitu, čo u nás v kádri nechýba. Mladí hráči dennodenne zisťujú, že futbal je veľmi rýchly a technický. To, že trénujú v A-mužstve, je pre nich nepochybne veľká škola,“ dodal na margo mladých hráčov.

Okrem toho však do kádra pribudli aj nové tváre, ako Filip Deket či Dominik Duda. Ako sa javia trénerovi títo hráči? „Sú to mladí šikovní chlapci, jeden je viac ofenzívnejší, druhý zas defenzívny stedopoliar, obaja dobrí do kabíny. Je na nich vidieť zlepšenie a určite nám v zápasoch pomôžu,“ pokračoval Bíreš.

Na otázku, či je FK Senica pripravený na reštart ligy, tréner odpovedal, že v rámci možností áno. „Tento model nás predurčuje hrať skôr o siedme miesto ako spodné priečky. Na tabuľku sa pozeráme smerom hore, kde strácame tri body na siedme miesto, čo je náš cieľ,“ uzavrel tréner, ktorý nedávno absolvoval operáciu kolenného kĺbu na ľavej nohe.

Začínajú doma

Po dlhej prestávke sa Fortuna liga vracia späť. Futbalisti FK Senica sa predstavia trikrát na domácom ihrisku, zvyšné dve stretnutia odohrajú vonku. V prvom zápase sa Záhoráci predstavia na domácom trávniku proti Seredi. Ako klub informoval, všetky lístky na sobotňajší zápas sa vypredali počas dvojdňového predpredaja (200ks). Ďalší predaj v deň zápasu tak už nebude možný.

Stretnutie proti AS Trenčín (3. kolo nadstavby) odvysiela naživo stanica Orange Sport. Program FK Senica v nadstavbovej časti sezóny 2019/20:

1. kolo nadstavby: FK Senica – ŠKF iClinic Sereď (13. 6. – 17:00),

2. kolo nadstavby: FC Nitra – FK Senica (20. 6. – 17:00),

3. kolo nadstavby: FK Senica – AS Trenčín (27. 6. – 20:00) ORANGE SPORT,

4. kolo nadstavby: FK Senica – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble (4. 7. – 18:00),

5. kolo nadstavby: FK Pohronie – FK Senica (11. 7. – 18:00).