Revitalizáciu športového areálu v Záhorskej Bystrici chcú ukončiť do konca prázdnin

Predpokladané skutočné náklady sa pohybujú na úrovni 220.000 až 250.000 eur.

11. jún 2020 o 11:35 TASR

ZÁHORSKÁ BYSTRICA. Práce na revitalizácii školského športového areálu v Záhorskej Bystrici by mali termínovo ukončiť tak, aby ho mohli žiaci i verejnosť využívať od začiatku nového školského roka. Predpokladá to mestská časť, ktorá na webe informovala o aktualizácii prác.

"Počas karanténneho obdobia sme v areáli školy zrealizovali dve nové detské ihriská s hernými prvkami, trampolínou, malou bežeckou dráhou, ako aj šmykľavkou a dokončujeme sadové úpravy. Vymenil sa tiež koberec na ihrisku s umelou trávou," píše samospráva na internetovej stránke.

"Do polovice júna by malo byť hotové aj dopravné ihrisko, zároveň sa začali práce na basketbalovom ihrisku, následne by mal zhotoviteľ pristúpiť k výstavbe tartanového bežeckého oválu s doskočiskom, ktorý bude mať štyri šprintové dráhy a dve bežecké," dodáva.

Predpokladané skutočné náklady sa pohybujú na úrovni 220.000 až 250.000 eur, závisieť budú aj od toho, či sa podľa vývoja príjmov zrealizujú všetky plánované práce, týkajúce sa i výsadby a úpravy zelene a mobiliáru.

Záhorská Bystrica dostala na revitalizáciu športového areálu 140.000 eur v rámci dotačného balíka, ktorý vláda schválila na konkrétne projekty bratislavských mestských častí počas výjazdového rokovania kabinetu na konci novembra 2019.