Finalisti sa na Sportika Cup tešia

V prvom ročníku sa o víťazovi rozhodne medzi Hlbokým a Rybkami.

10. jún 2020 o 17:02 Martina Radošovská

SENICA. Napriek tomu, že sezóna v oblastnom futbale sa predčasne skončila, nádej na dohratie pohárovej súťaže Sportika Cupu stále žila. Počas uplynulého týždňa zverejnil Oblastný futbalový zväz Senica v úradnej správe termín, kedy sa finálové stretnutie odohrá. O víťaza 1. ročníka súťaže sa pobijú dvaja favoriti šiestej ligy Hlboké a Rybky.

V súvislosti s dejiskom finále sa najskôr spomínal štadión v Skalici, čo sa obom finalistom nepozdávalo, napokon však vďaka ústretovému prístupu vedenia FK Senica sa 5. júla 2020 odohrá na štadióne v Senici. Ako informuje zväz, domáci tím bude vyžrebovaný na zasadnutí výkonného výboru.

Obe mužstvá sa na finále tešia a svedomito sa už niekoľko týždňov pripravujú. Diváci, ale aj hráči a tréneri očakávajú kvalitné derby dvoch celkov z čela tabuľky. Ich posledné vzájomné stretnutie, ktoré sa odohralo ešte v jesennej časti, skončilo deľbou bodov 1:1.

Výpadok pociťujú

Prečítajte si tiež: Vladimír Glonek sa pri trénovaní mužov našiel Čítajte

TJ Družstevník Hlboké, ktoré sa držalo po jesennej časti na špici tabuľky, už nabehlo do prípravy krátko po uvoľňovaní opatrení. „Prípravu sme prispôsobili bezpečnostným opatreniam a momentálne už trénujeme všetci naplno. Niektorí hráči počas prestávky pribrali, niektorí si chodili aspoň zabehať, pretože boli veľmi obmedzené možnosti.

Musíme popracovať hlavne na kondičnej stránke, ale hráči si musia aj zvyknúť na loptu. Postupne sa do toho dostaneme, máme pred sebou ešte niekoľko týždňov,“ popísal situáciu tréner Hlbokého Karol Fabian, ktorý dodáva, že hráčom nechýba chuť.

V rámci prípravy na pohárové finále odohrá Hlboké zápas s TJ Baník Brodské, ktorý je na programe 27. júna o 17:00 hodine. Tréner momentálne nemá k dispozícii všetkých hráčov, niektorých ešte stále trápia zranenia. Hlboké pôjde do zápasu s jasným cieľom, ktorým je vyhrať pohárovú súťaž, no proti kvalitnému súperovi to nebude mať jednoduché. V klube sa potešili, že zápas sa nakoniec odohrá na senickom štadióne.

„Pre všetkých je to určite lepšie rozhodnutie. Myslím si, že ľudia z okresu sú už „hladní“ po dedinskom futbale a keď budú mať možnosť prísť sa pozrieť na náš zápas, ešte aj na taký štadión, bude to nielen pre divákov, ale aj samotných hráčov spestrením tohto náročného obdobia,“ dodal Fabian, ktorý vníma finále ako odmenu pre celé mužstvo.

(zdroj: Facebook)

Už mesiac v príprave

Prečítajte si tiež: ZsFZ: 5. liga Západ prichádza o účastníkov Čítajte

Rybky nezaháľali a späť do tréningového procesu sa vrátili hneď po uvoľňovaní opatrení. Dnes mužstvo trénuje už dlhšie ako mesiac. Aj druhý finalista absolvuje pred pohárovým zápasom prípravné stretnutie s OFK Mokrý Háj, ktorý je na programe 28. júna. Tréner mužstva Tomáš Duška bude mať k dispozícii všetkých hráčov.

„Zranený nie je nikto a dúfam, že sa nám budú zranenia aj naďalej vyhýbať a nič sa nestane,“ zhodnotil tréner. Aj Rybky očakávajú kvalitný a vyrovnaný finálový zápas, v ktorom chcú rovnako ako Hlboké vybojovať víťazstvo. „Rozhodne sa na ihrisku, bude sa hrať 90 minút, jedenásť hráčov proti jedenástim a uvidíme, kto z nás dopadne lepšie,“ pokračoval Duška.

Klub potešila zmena dejiska finále. „Keď som prvýkrát počul o Skalici, nebol som tomu naklonený, pretože so Skalicou to nemá nič spoločné. Rybky sú blízko Senice, rovnako aj Hlboké, takže to bol určite správny krok. Som rád, že to vedenie klubu povolilo. Bude to lákadlo aj pre divákov a verím, že na zápase bude vynikajúca atmosféra. Zároveň dúfam, že nám vyjde aj počasie,“ uzavrel Duška. Víťaz získa Pohár ObFZ Senica, finančnú odmenu 1000 eur od spoločnosti Sportika a má aj právo postupu do predkola Slovnaft Cupu 2020/2021.