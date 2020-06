Skalica otvorila letnú turistickú sezónu, prináša aj novinku

Pamiatky sú aktuálne sprístupnené iba na objednávku.

9. jún 2020 o 18:46 TASR

SKALICA. Mesto Skalica otvorilo od júna letnú turistickú sezónu, ktorá sa musela prispôsobiť aktuálnym opatreniam proti šíreniu ochorenia COVID-19. Novinkou je v novej sezóne mobilná aplikácia, cez ktorú je možné spoznávať pamiatky mesta. Informovala o tom Renáta Medňanská z Turistickej informačnej kancelárie (TIK)

Pamiatky sú aktuálne sprístupnené iba na objednávku. "Sprievodcu si treba zabezpečiť v Turistickej informačnej kancelárii. V súčasnosti nemôžeme organizovať veľké skupiny a pri každej pamiatke je to individuálne nastavené. Do rotundy je možné vstupovať iba po jednom, ale napríklad do kostolov je to možné aj vo väčších skupinách. Rozhodujúce je, aby sme mali zabezpečené a dodržané hygienické a bezpečnostné požiadavky. TIK je otvorená každý deň do 18.00 h," uviedla Medňanská.

Na túto sezónu sa spustila aj jedna novinka. Je to mobilná aplikácia, ktorú si návštevník mesta stiahne do mobilu.

"Ide o geohru, pri ktorej môžu návštevníci zábavnou formou spoznať pamiatky, kde zdolávajú jednotlivé indície. Prioritne je určená pre mladších návštevníkov a študentov, aby sa zábavnou formou dozvedeli niečo o Skalici. Má mať pre nich aj výchovno-vzdelávací charakter," doplnila zamestnankyňa TIK. Touto formou môže návštevník spoznať šesť pamiatok z 12, ktoré sú v súčasnosti sprístupnené.