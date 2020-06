Rotenstein sa presúva do Trnavy

Hoci bude festival tento rok online, zúčastniť sa ho môže zopár fanúšikov.

8. jún 2020

TRNAVA. Už túto sobotu (13. 6.) sa uskutoční Rotenstein. Tento ročník prebehne s viacerými zmenami.

Tohtoročný rytiersky festival Rotenstein zachránili jeho fanúšikovia. Keď organizátori z agentúry Hector požiadali o pomoc, zhruba tri stovky nadšencov neváhali a na online verziu festivalu sa poskladali sumou viac než 6-tisíc eur.

Niektorí z nich sa teraz môžu prísť pozrieť priamo na natáčanie festivalu. To sa neuskutoční na pôvodnom mieste konania akcie v Holíči, ale v Trnave. Koronavírus tento rok zmenil plány množstvu organizátorov.

Pre zákaz organizácie väčších podujatí bolo často jediným riešením presunúť plánovanú akciu do online priestoru.

„Keďže sme profesionálna agentúra, ktorá sa organizáciou kultúrnych podujatí živí, znamená pre nás presunutie Rotensteinu do online priestoru po ekonomickej stránke veľký škrt do rozpočtu, nehovoriac o všetkých iných kultúrnych podujatiach, ktoré nesmieme organizovať, ani sa ich zúčastniť. Prišla k nám nová výzva, skúsiť zburcovať našich najvernejších fanúšikov a posnažiť sa vyzbierať minimálnu potrebnú čiastku na uskutočnenie niečoho ako Rotenstein doma,“ povedal Bystrík Holeček z agentúry Hector.

Zachránili ich fanúšikovia

Do poslednej chvíle nebolo isté, či sa organizátorom podarí vyzbierať dosť peňazí. Využili na to crowdfundingový portál. „Cieľ bola suma 6-tisíc eur a ľudia boli naozaj úžasní a pomohli projektu ešte viac, keďže sa nám podarilo vyzbierať o 300 eur viac, za čo veľmi ďakujeme.

Táto suma sa zdá možno pre bežného človeka naozaj vysoká, avšak v eventovom svete je to naozaj maličká suma na realizáciu veľkého podujatia. Zároveň z tej sumy ide ešte istá čiastka na podiel pre portál a, samozrejme, aj na darčeky, ktoré ľudia od nás dostanú podľa toho, akou sumou nás podporili.

Od začiatku sme ale nešli do toho s tým, že vytvárame absolútnu náhradu za Rotenstein, ten je možné zažiť len priamo na mieste, vonku, s obrovským množstvom účinkujúcich, divákov, s neopakovateľnou atmosférou a krásnymi zážitkami,“ opísal Holeček.

Pohľad do zákulisia

Ako hovoria samotní rytieri, online verzia Rotensteinu nemôže nahradiť ten skutočný. „Teraz je na nás pretaviť prvotný nápad do reality s využitím online techniky v medziach rozpočtu, ktorým disponujeme. Rozhodli sme sa preto dať ľuďom možnosť zažiť online to najlákavejšie, čo na Rotensteine môžu vidieť aj za bežných okolností – a to je rytiersky turnaj na koňoch, v plnej svojej paráde. K tomu celému necháme ľudí nahliadnuť i do zákulisia životov jednotlivých rytierov, a to formou živých rozhovorov,“ dodal Holeček. Programom bude sprevádzať moderátor, ktorý si rytierov vyspovedá aj priamo po rytierskom turnaji.

Pozvú niekoľko ľudí

Natáčanie Rotensteinu doma prebehne tento rok 13. júna v záhradách Západoslovenského múzea v Trnave. „Keďže pandemická situácia sa trochu zlepšuje a my môžeme už i zopár ľudí pustiť priamo do areálu, kde sa bude online verzia točiť, rozhodli sme sa odvďačiť tým, ktorí nám priamo prispeli sumou na projekt a pozvať ich fyzicky na toto natáčanie formou voľných lístkov,“ uviedol Holeček. S múzeom plánujú spolupracovať aj naďalej.

„Vedenie nám vyšlo veľmi v ústrety a Rotenstein doma bude len začiatkom našej celoletnej stálej scény, ktorú v záhradách múzea vybudujeme,“ dodal.

Plány do budúcna

V Trnave však budúci rok už Rotenstein neuvidíte.

„Festival sa v roku 2021 jednoznačne vracia do Holíča. Uskutoční sa 29. až 30. mája a my sa už teraz veľmi tešíme,“ uviedla agentúra Hector. Počíta sa s tým, že program bude vyskladaný približne tak, ako bol pripravovaný na tento ročník.