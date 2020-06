ZsFZ: 5. liga Západ prichádza o účastníkov

Rozhodnutie nepokračovať v krajskej súťaži padlo už v Horných Orešanoch, Špačinciach a Moravskom Svätom Jáne.

5. jún 2020 o 18:40 Martina Radošovská

TRNAVA/ZÁHORIE. V najnovšej Úradnej správe ObFZ Senica vyšlo stanovisko, že športovo-technická komisia berie na vedomie neprihlásenie družstva dospelých TJ Slavoj Moravský Svätý Ján do 5. ligy Západ. Podobne uvažujú aj Špačince, ktoré chcú miesto krajskej súťaže pokračovať v oblasti.

Ešte počas minulého týždňa akceptoval Oblastný futbalový zväz Trnava žiadosť Horných Orešian o zaradenie do šiestej ligy.

„K tomuto rozhodnutiu nás viedla celková situácia nášho klubu, ale aj situácia okolo 5. ligy Západ. Na túto ligu momentálne nemáme káder a dá sa povedať, že ani financie. Navyše nás neteší situácia v lige a určite nie sme jediní, ktorí sa rozhodli pre pokračovanie v oblasti,“ objasnil dôvody prezident klubu TJ Iskra Horné Orešany Miroslav Bujalka, ktorý dodal, že ide o spoločné rozhodnutie vedenia klubu a hráčskej kabíny.

Ôsmu ligu hrať nechcú

Vzhľadom na zásadné rozhodnutie však Horné Orešany výraznú obmenu hráčov neočakávajú, aj keď predseda klubu dodáva, že káder budú potrebovať doplniť.

„Väčšina hráčov bola za to, aby sme zostúpili do nižšej súťaže. Ešte počkáme, ako sa vyjadrí Oblastný futbalový zväz Trnava, či nás zaradí do šiestej ligy alebo nižšej súťaže. Ak by to bola siedma liga, pôjdeme hrať pravdepodobne aj tú, do ôsmej však určite nechceme ísť,“ pokračoval Bujalka.

Piata liga Západ je v zložitej situácii už niekoľko sezón po sebe. Nezáujem mužstiev z oblasti postupovať do krajskej súťaže spôsobilo to, že už dlhodobo počet účastníkov neprevýšil číslo dvanásť. Túto sezónu liga fungovala s jedenástimi mužstvami, ktoré po základnej časti čakala nadstavba s modelom 4-3-4.

„Nebol to úplne vyhovujúci model, prvá skupina by bojovala o postup, posledná štvorka o udržanie sa, ale stred nehrá o nič. Napriek tomu model priniesol dobré zápasové tempo, pretože by sa odohralo dosť kôl. My sme s týmto modelom súhlasili z dôvodu, že pri druhom variante by sa dve kolá odohrali počas pracovného týždňa, kde by bol z našej strany problém dať dokopy mužstvo,“ pokračoval Bujalka.

Nárast divákov

So zmenou súťaže očakávajú v Horných Orešanoch aj nárast divákov. „Vždy ich najviac chodilo na okresné derby. Je to vidieť, pretože keď prídu Špačince, Voderady, Horná Krupá či Zvončín, návštevnosť je vyššia v porovnaním s tým, keď k nám príde hrať mužstvo zo Záhoria, či už je to Mokrý Háj, Radimov, alebo Moravský Svätý Ján,“ vysvetlil predseda klubu.

Po nútenej prestávke sa v Horných Orešanoch vrátili späť do tréningového procesu zatiaľ len mládežnícke kategórie. Čo sa týka A-mužstva, hráči mali úvodné stretnutie, no so spoločnými tréningami ešte nezačali. Podobne ako v iných kluboch aj v Horných Orešanoch využili prestávku na zveľadenie futbalového areálu a najmä hracej plochy.

„Dávali sme dokopy trávnik a okrem toho u nás prebiehajú aj menšie rekonštrukčné práce, ale všetko je obmedzené financiami,“ uzavrel Bujalka.

Zamerajú sa na odchovancov

Ďalší účastník piatej ligy zo Špačiniec sa cez prestávku venoval hracej ploche a rekultivácii trávnika, do ktorého investovali nemalé financie. „Z tohto pohľadu bola prestávka na niečo dobrá, pretože sme dali dokopy trávnik, ktorý si trochu oddýchol,“ zhodnotil predseda klubu Július Zemko.

Prestávka však do klubu priniesla omnoho zásadnejšiu zmenu, pretože mužstvo nebude pokračovať v 5. lige Západ. S tréningami začali v Špačinciach hlavne mládežnícke kategórie, pri A-mužstve to bude o niečo komplikovanejšie, keďže sa v klube očakáva jeho výrazná obmena.

„Rozhodli sme sa, že sa vrátime do oblastnej súťaže, u nás ide už o definitívu. S tým súvisí aj spomínaná obmena kádra, pretože väčšina hráčov nebude chcieť hrať nižšiu súťaž a preto odídu. My sa v klube plánujeme zamerať na odchovancov a mladšie ročníky, ktoré budú reprezentovať naše áčko a v oblastnej súťaži naberú skúsenosti,“ ozrejmil Zemko. Čo sa týka trénerskej otázky, tam sa zmena neočakáva, mužstvo naďalej povedie Vojtech Žitný.