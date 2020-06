Kúpalisko v Malackách sa chystá na letnú sezónu

Nie je však jasné, kedy sa otvorí.

4. jún 2020 o 17:28 Karin Talajková

MALACKY. Správca malackých športovísk, organizácia AD HOC, počíta s letnou prevádzkou kúpaliska. S prípravami areálu začali už v máji. I tak nie je jasné, kedy sa kúpalisko otvorí.

Komunikujú s hlavným hygienikom

Rozhodnutie o otvorení závisí od hlavného hygienika. „Sme v pravidelnom kontakte s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, takže už vieme približné hygienické podmienky prevádzky,“ opisuje situáciu riaditeľ AD HOC Dušan Rusňák.

Proces prípravy areálu môže trvať štyri až päť týždňov, preto s ním začali v predstihu. "Ak vezmeme do úvahy aj ekonomické hľadisko, bazény by sa mali otvoriť ešte pred dátumom 1. júl. Blížiaca sa letná sezóna je plná otáznikov," uvádzajú Malacky.

Investície škrtli

„Vzhľadom na celkovú neistotu termínu otvorenia a predpokladu nižšej návštevnosti sme škrtli všetky plánované investície a obmedzili sme sa len na nevyhnutné úkony potrebné na sprevádzkovanie kúpaliska,“ vysvetľuje riaditeľ.

Aj napriek komplikáciám sa však rozhodli kúpalisko otvoriť. „Zvažovali sme aj alternatívu, že by sa kúpalisko tento rok vôbec neotvorilo. Nakoniec sme sa rozhodli, že túto službu občanom poskytneme, hoci v obmedzených podmienkach. Tiež sme to považovali za gesto solidarity voči nájomcovi celoročnej gastroprevádzky v areáli, ktorému otvorené kúpalisko pomôže prežiť následky koronakrízy, a my neprídeme o nájomné,“ doplnil Rusňák.