Slovensko by mohlo otvoriť hranice s ďalšími krajinami už budúci týždeň

Od zajtra sa bude dať cestovať do Česka bez obmedzení.

3. jún 2020 o 15:57 TASR

BRATISLAVA. Od polnoci zo stredy na štvrtok (4. 6.) sa obnoví neobmedzený režim na hraniciach medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.

Premiéri oboch krajín Igor Matovič (OĽaNO) a Andrej Babiš to potvrdili pred začiatkom ich rokovania v rámci stredajšej zahraničnej pracovnej cesty predsedu vlády SR Matoviča v Prahe.

"Od polnoci zo stredy na štvrtok zavádzame úplne voľný pohyb medzi Slovenskou a Českou republikou," povedal šéf slovenského kabinetu. Dohoda o tomto kroku podľa neho padla už pred dvoma dňami.

Krajiny sú ako siamské dvojčatá

Zlomovým bodom pri úvahách o možnom otvorení česko-slovenských hraníc bol názor konzília odborníkov. Predseda vlády SR Igor Matovič to uviedol po rokovaní so svojím českým náprotivkom Andrejom Babišom v rámci stredajšej pracovnej cesty v ČR.

Jednou z tém stretnutia premiérov bol aj cezhraničný režim. "Hneď ako to v pondelok odobrili odborníci, zavolal som pánovi Babišovi, aby sme sa dohodli na otvorení hraníc," uviedol Matovič.

"Obe krajiny sú ako siamské dvojčatá, zviazané spoločnou históriou, osobnými i rodinnými vzťahmi. To odlúčenie a reštrikcie na hraniciach sme preto mnohí brali veľmi citlivo. Preto som rád, že zavádzame režim bez obmedzení," skonštatoval Matovič.

Otázka verejnej medzinárodnej autobusovej a vlakovej dopravy je otázkou diskusií, uviedli premiéri.

"Budem rád, keď sa to úplne vráti do normálu," povedal Babiš. Matovič v tejto súvislosti poukázal na vážnosť hlasu konzília odborníkov. Myslí si však, že ak epidemiológovia odsúhlasili úplné otvorenie hraníc s ČR, mohlo by sa to týkať akejkoľvek formy dopravy.

Otváranie hraníc s ostatnými štátmi

Podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa môže otváranie hraníc so susednými krajinami zo strany SR pokračovať.

"Možno sa dočkáme podobného kroku na budúci týždeň aj v prípade ďalších krajín, no všetko závisí od priamych rokovaní predstaviteľov štátov," povedal Mikas.

Matoviča počas stredajšej pracovnej cesty v Prahe prijme aj prezident ČR Miloš Zeman a stretne sa aj s predsedami oboch komôr českého parlamentu. Na záver programu položí v spoločnosti krajanskej komunity veniec k soche Milana Rastislava Štefánika na pražskom Petříne.