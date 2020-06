Druhá liga sa dohrá v skrátenom formáte. Skalica s návrhom nesúhlasí

Vedenie klubu zvažuje, že hráči na tieto zápasy nenastúpia.

3. jún 2020 o 12:09 TASR

BRATISLAVA. Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (VV SFZ) v utorok rozhodol o reštarte druhej najvyššej slovenskej súťaže v ročníku 2019/2020. Hrať sa bude v skrátenom päťkolovom formáte so šiestimi mužstvami.

Nestotožnili sa s návrhom

VV SFZ sa tak nestotožnil s návrhom Komisie SFZ pre riadenie II. ligy, ktorá už minulý týždeň odsúhlasila ukončenie ročníka.

"Druhá liga sa bude hrať medzi šiestimi mužstvami. Výkonný výbor SFZ rozhodol, že jej víťaz odohrá baráž s posledným tímom tabuľky Fortuna ligy o účasť v budúcom ročníku najvyššej súťaže. Za tento model hlasovalo 10 členov VV SFZ, traja boli proti a jeden sa zdržal hlasovania. Chceme, aby sa na Slovensku opäť hral futbal a aby sme dali šancu víťazovi druhej ligy bojovať o postup," povedal na utorkovom brífingu prezident SFZ Ján Kováčik.

Prvé kolo je, rovnako ako v prípade Fortuna ligy, naplánované na 13. júna.

Sezónu II. ligy prerušili pre pandémiu koronavírusu 9. marca. Únia ligových klubov (ÚLK) rozhodla už 22. mája o reštarte najvyššej súťaže v skrátenom 5-kolovom formáte a aj o tom, že z nej nikto nezostúpi, ani do nej nepostúpi.

Niektorí nezačali trénovať

Takéto riešenie sa nepáčilo lídrovi druhej ligy MFK Dukla Banská Bystrica, kritiku vyjadrili napríklad aj Dubnica a Skalica. VV SFZ napokon navrhol hrať baráž medzi víťazom II. ligy a posledným tímom Fortuna ligy.

VV SFZ mal v právomoci okrem skráteného formátu aj ukončiť II. ligu. Väčšina druholigistov už v závere mája ukončila tréningový proces, niektorí z nich s ním po uvoľnení opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu ani nezačali.

Komisia pre II. ligu medzitým odsúhlasila uzávierku prihlášok na 26. júna a nový ročník by mohol odštartovať začiatkom augusta. Počet účastníkov zatiaľ nie je jasný, otáznik visí napríklad nad FC Petržalka, ktorá vraj zvažuje prihlášku do III. ligy.

Zvažujú, že nenastúpia

Vedenie futbalového klubu MFK Skalica nesúhlasí s utorkovým rozhodnutím Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu (VV SFZ) o spôsobe dohratia druhej najvyššej slovenskej súťaže v ročníku 2019/2020.

V stanovisku na svojej oficiálnej stránke uvádza, že dokonca uvažuje, že hráči nenastúpia na dohrávané zápasy či o možnosti neprihlásiť sa v ďalšej sezóne do II. ligy.

VV SFZ rozhodol, že druhá liga sa dohrá v skrátenom päťkolovom formáte so šiestimi mužstvami.

Po verdikte SFZ je aktuálna tabuľka po osemnástich kolách, z ktorých si berú zainteresované mužstvá body po 15. kole. V nadstavbe sa odohrá 5 kôl, nebude to však 15 zápasov, ale bude sa hrať len 11. Keďže v 16., 17. a 18. kole už niektoré tímy zo šestky hrali spolu a tieto zápasy sa im budú zarátavať do konečného poradia.

V upravenej tabuľke je na čele Banská Bystrica, druhá Dubnica má rovnako 38 bodov a tretia Skalica 32.

Teraz je MFK Banská Bystrica spokojná?

"Kto vlastne navrhol a rozhodol o tomto variante, keď Komisia pre riadenie II. ligy podala návrh na VV SFZ na predčasné ukončenie súťaže? Ale hneď v mailoch bola upozorňujúca veta na možnosť dohratia a nerozpúšťania mužstiev. Takže bolo už hneď jasné, že bude prijatý nejaký variant dohrávky. Teraz je už MFK B. Bystrica spokojná, má pred nami opäť 6-bodový náskok a dohrávať sa budú namiesto 12 len 4 zápasy? Dubnica si dokonca polepšila postavenie v tabuľke," píše sa v stanovisku MFK Skalica.

Podľa klubu by bola spravodlivejšia tabuľka zo vzájomných zápasov medzi prvou šestkou. Bodové rozdiely by boli menšie a pre divákov by to boli určite zaujímavejšie zápasy, ak by všetci mali ešte o čo hrať.

"Máme obavu, čo sa bude diať na ihriskách počas zápasov, ak sú v zákulisí prijímané takéto kontroverzné rozhodnutia. Cítime sa podvedení a zvažujeme či vôbec robiť „komparz“ pre divadlo, ktoré predviedla B. Bystrica a Dubnica s presadením takéhoto variantu dohrávky," pokračuje klub.

Ako zároveň Skalica dodáva, všetky návrhy ÚLK a Komisie pre riadenie II. ligy ich udržovali v tom, že sa dohrávať nebude.

"Prečo sa rozhoduje o dohrávaní 11 dní pred jeho začiatkom? Prečo neboli 2-3 varianty pripravené napr. už pred mesiacom? Mohli sme sa s nimi oboznámiť, pripravovať sa na dohratie a len čakať na schválenie vládou, poprípade hlavným hygienikom. Nadobúdame dojem, že sú tu opäť zákulisné hry, tak ako sme to sledovali počas celej jesennej časti a dohrávací model je ušitý na mieru. Sme znechutení a vedenie klubu zvažuje, že hráči nenastúpia na tieto zápasy, poprípade uvažuje tiež o možnosti neprihlásiť sa v ďalšej sezóne do II. ligy," dodala MFK Skalica v stanovisku.