Cementáreň v Rohožníku podľa združenia Ekoteam prekračuje povolené emisné kvóty

Občianske zruženie a obyvatelia blízkych obcí podali podnet na ministerstvo životného prostredia.

25. máj 2020 o 12:14 SITA

BRATISLAVA. Cementáreň v Rohožníku, ktorú prevádzkuje spoločnosť CRH Slovensko, podľa občianskeho združenia Ekoteam prekračuje povolené emisné kvóty. Spolu s obyvateľmi Rohožníka a okolitých obcí sa tiež sťažujú, že ich už niekoľko rokov obťažuje prach, hluk a častá premávka nákladných áut. V tejto súvislosti dnes podali podnet na ministerstvo životného prostredia.

Ako uviedla predsedníčka združenia Ekoteam Mária Matiko Štarková, od envirorezortu žiadajú zníženie emisných kvót pre cementárne. Podľa štátneho tajomníka ministerstva Juraja Smatanu sa rezort bude podnetom zaoberať.

Požadujú zníženie emisií

K iniciatíve OZ Ekoteam sa pripojili aj obyvatelia blízkych obcí Sološnica, Horné Sŕnie a Dvorníky-včeláre. „Na tento problém poukazujeme už roky, ale nikto to nerieši. Využili sme preto príležitosť, že sa zmenila vláda a momentálne je možné pripomienkovať zákon o ochrane ovzdušia," povedala Štarková. OZ Ekoteam žiada, aby sa ministerstvo životného prostredia (MŽP) situáciou zaoberalo. Rovnako požaduje zníženie emisných kvót pre cementárne na úroveň, aká je napríklad v Nemecku.



Za MŽP prebral podnet do vlastných rúk štátny tajomník Juraj Smatana, ktorý prisľúbil, že sa ním envirorezort bude zaoberať. „Téme ochrany ovzdušia v blízkosti cementárne sa ministerstvo venuje veľmi intenzívne. Týždeň po nástupe pán minister Budaj prijal delegáciu nespokojných občanov z Rohožníka. Tak isto pán minister osobne so Slovenskou inšpekciou životného prostredia absolvoval akciu, kde zastavovali kamióny smerujúce do spaľovne, takže vás môžem ubezpečiť, že o tejto téme je pán minister podrobne informovaný,” povedal Smatana pri preberaní podnetu.

Situácii sa budú venovať

Štátny tajomník zároveň informoval, že rezort životného prostredia prijíma každý týždeň niekoľko návštev občianskych združení, ktorých podnety sa snaží riešiť. Dodal, že situácii v Rohožníku sa budú venovať aj v blízkej budúcnosti.

Tvrdia, že kvóty dodržiavajú

Spoločnosť CRH Slovensko vo svojom stanovisku uviedla, že je otvorená akejkoľvek diskusii s príslušnými autoritami aj aktivistami. „Všetkých nás spája spoločný cieľ, ktorým je ochrana životného prostredia. Pre nás to znamená výrobu stavebných materiálov s čo najmenšou ekologickou stopou. Cementáreň v Rohožníku sa zaväzuje znižovať svoj vplyv na ovzdušie, a tak prispievať k trvalej ochrane okolitého životného prostredia a komunít. Povolené emisné normy dodržiavame a výsledky emisných meraní pravidelne uverejňujeme na našej webovej stránke, kde sú verejnosti k dispozícii kedykoľvek,“ uviedla v reakcii hovorkyňa spoločnosti Alžbeta Timárová. Podľa Timárovej sa predstavitelia cementárne pravidelne stretávajú s aktivistami z Rohožníka, pričom ich informujú o svojich investíciách a aktivitách, a rovnako odpovedajú aj na ich otázky a podnety.



CRH Slovensko upozorňuje, že emisné kvóty sú pre cementárne prakticky rovnaké vo všetkých členských krajinách Európskej únie. Výnimku tvoria iba Rakúsko a Nemecko, ktoré zastávajú v oblasti emisných kvót prísnejšiu politiku. „Ak by prišlo k sprísneniu emisných limitov, potrebné je počítať s prechodným obdobím, počas ktorého prevádzkovatelia musia zosúladiť svoje technológie a nové požiadavky. V Nemecku to boli napríklad štyri roky. Emisné limity sú témou, ktorá si vyžaduje diskusiu odborníkov z oblasti ministerstva životného prostredia, výrobcov a verejnosti, ktorú zastupujú mimovládne organizácie. Naša spoločnosť je ochotná zúčastniť sa na takejto diskusii,“ vysvetlila Timárová. Dodala, že aj pokuta vo výške 66-tisíc eur, ktorú cementáreň dostala v roku 2019 za prekročenie emisných kvót, bola dôsledkom požiaru, ktorý postihol jednu z technológií v cementárni ešte v septembri 2018. V dôsledku nehody tak cementáreň v jednom z parametrov prekročila stanovené emisné kvóty. Technológia však prešla opravou a problém je tak podľa hovorkyne odstránený.