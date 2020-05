TOMÁŠ MIŠA: Mal som šťastie na trénerov aj spoluhráčov

Od hráčov vyžaduje maximálne nasadenie a profesionálny prístup bez ohľadu na úroveň či vek.

24. máj 2020

SKALICA. Keďže sa nám futbalová sezóna v amatérskych súťažiach skončila predčasne, využijeme priestor na novú rubriku „SPOZNAJ SVOJHO TRÉNERA“, kde si postupne predstavíme viacero úspešných trénerov a dozvieme sa o nich niečo viac.

Ako ďalšieho sme oslovili Tomáša Mišu, ktorý pôsobí pri mužoch u piatoligistu TJ Radimov, ale aj v mládežníckych kategóriách MFK Skalica.

Šťastie na trénerov aj spoluhráčov

Futbalové začiatky Tomáša Mišu sa začali písať práve v spomínanej Skalici.

„Pôvodne som chcel byť hokejistom, no keďže bol tento šport finančne nákladný, padla voľba na futbal. Začínal som v Skalici, kde v pozícii hospodára pracoval otcov kamarát Pavol Dutka. Na prvý tréning ma viedol brat, keď som mal sedem rokov,“ zaspomínal tréner.

Počas svojich futbalových začiatkov mal aj vzory ako Zidana či Nedvěda, prvý dres dostal s menom Beckhama.

Počas svojej futbalovej kariéry mal šťastie ako na trénerov, tak aj na spoluhráčov. „Futbalu som sa súťažne venoval približne do 25 rokov, no po operácii kolena, s pribúdajúcimi kilami a bolesťami chrbta to už za veľa nestálo. Mal som však šťastie na trénerov, ktorí ma v rôznych kategóriách viedli, napríklad František Vašíček, Jozef Mrva či Stanislav Macek. Na spoluhráčov som mal rovnako šťastie, spomeniem napríklad Michala Jakubeka, Erika Daniela, Petra Štepanovského, ale aj veľa ďalších,“ pokračoval Miša.

Od hrania k trénovaniu

K trénovaniu po prvýkrát „pričuchol“ ešte ako aktívny hráč v Skalici, kde vypomáhal pri predprípravke. „Po dokončení UEFA C licencie som od roku 2015 trénoval v MFK Skalica kategórie U9, U10, U11, U14 a momentálne je to U13. Mužov som viedol v Popudinských Močidľanoch a teraz pôsobím v Radimove,“ priblížil svoju cestu k trénovaniu Tomáš Miša.

Vzdelávanie v tomto smere považuje za veľmi dôležité. „Úspešne som prešiel cez prijímacie konanie a od februára chodím na UEFA A licenciu v Senici. Pre momentálnu situáciu však riešime všetko prostredníctvom videohovorov, cez telefón či internet.“

Ako už bolo spomenuté, trénovanie mužov v Radimove nie je jeho prvou skúsenosťou pri seniorskom futbale. S klubom sa dohodol na spolupráci pri postupe Radimova do 5. ligy Západ.

„Ponuku som dostal od pána Biskupiča pred prihlásením mužstva do vyššej súťaže. Predtým som dva a pol roka pôsobil v Popudinských Močidľanoch, kde sa mi hneď po prvej polsezóne podarilo zostúpiť (smiech). Ďalšiu sezónu sme káder vhodne doplnili a stabilizovali a následne sa nám podarilo Popudinské Močidľany vrátiť z 2. miesta späť do najvyššej oblastnej súťaže,“ pokračoval Miša.