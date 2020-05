Kultúrny život v Malackách ožíva

V Mestskom centre kultúry opätovne sprevádzkovali knižnicu, galériu, Múzeum Michala Tillnera a Turisticko-informačnú kanceláriu, v piatok začne premietať kino.

20. máj 2020 o 18:24 Dagmar Kičinová

MALACKY. Uvoľňovanie opatrení proti šíreniu nového koronavírusu výrazne pomôže kultúre v meste.

V Mestskom centre kultúry (MCK) už 12. mája opätovne sprevádzkovali knižnicu, galériu, Múzeum Michala Tillnera a Turisticko-informačnú kanceláriu. Malacké kino Záhoran začne premietať v piatok, pričom na jedno filmové predstavenie bude vzhľadom na opatrenia možné predať iba 15 vstupeniek.

V mestskej knižnici upravili výpožičné hodiny a vstup majú len registrovaní čitatelia s preukazom. Knižnica zatiaľ poskytuje len výpožičné služby, teda vrátenie kníh do biblioboxu a vypožičanie maximálne sedem kníh.

Zamestnanci sa zároveň obracajú s prosbou na čitateľov, aby doma nedezinfikovali knihy z knižnice, pretože dezinfekcia ich poškodzuje.

Súvisiaci článok Župan podporuje výstavbu diaľničnej križovatky D2-Rohožník Čítajte

Vstup do múzea je povolený naraz maximálne piatim ľuďom, do galérie štyrom a do turisticko- informačnej kancelárie iba jednej osobe. Rúško, dodržiavanie odstupov a použitie dezinfekcie ostávajú samozrejmosťou. Odporúča sa

pobyt maximálne 20 minút.

Všetky pracoviská MCK síce zatiaľ fungujú v obmedzenom režime s dodržiavaním nevyhnutných hygienických opatrení, ale fungujú.

„Naši zamestnanci používajú ochranné štíty a rukavice, v priestoroch vykonávame pravidelnú dezinfekciu,” povedala riaditeľka MCK Jana Zetková.

Doplnila, že na verejnosť čakajú viaceré novinky, napríklad nové vstupenky do múzea. Zároveň všetkých pozvala na otvorenú výstavu jedného zo zamestnancov MCK Andreja Wsóla Medzi knihou a komiksom.