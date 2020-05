Nový majiteľ má záujem o fungovanie akadémie FK Senica

Mládežníckym trénerom bola uhradená trojmesačná dlžná výplata.

16. máj 2020 o 7:36 Martina Radošovská

SENICA. U fortunaligistu na Záhorí sa začali diať zmeny, ktorým venujú zvýšenú pozornosť najmä médiá.

V posledných týždňoch informoval klub o zmenách v realizačnom tíme aj hráčskom kádri, no naďalej pokračuje aj v uhrádzaní dlhov, ktoré zanechal predchádzajúci majiteľ z Venezuely.

"Napriek množstvu negatívnych informácií, ktoré sa v posledných dňoch objavujú v médiách o našom klube, sa nové vedenie snaží náročnú situáciu vyriešiť. Vidíme však, že vo vnútri klubu sa všetko uberá správnym smerom. Myslím si, že to môžem povedať za všetkých trénerov akadémie, nesmierne si vážime fakt, že v tejto náročnej dobe prišiel do klubu majiteľ, ktorý je ochotný investovať do senického futbalu a mládeže nemalé finančné prostriedky," uviedol v stanovisku klubu športový riaditeľ mládeže FK Senica Milan Suchý.

Trénerom postupne uhrádzajú dlh

Prečítajte si tiež: Matúšovi Chropovskému je vzorom brankár Vojtěch Vorel Čítajte

Ako klub informoval, všetkým mládežnýckym trénerom v akadémii bola k 15. máju uhradená trojmesačná dlžná výplata.

"Všetko je na správnej ceste, tréneri mládeže obdržali tri dlžné výplaty. V ďalšom termíne im klub uhradí ďalšie dlžné výplaty. Nový majiteľ má eminentný záujem o fungovanie akadémie, zároveň sa aktívne zúčastňuje tréningového procesu," pokračoval 43-ročný športový riaditeľ mládeže.

Obdobie bez výplat bolo náročé pre všetkých, ako trénerov aj hráčov. Klub však teší, že tréneri zostali loajálni. Napriek náročnej situácií prebiehal tréninigový proces bez prerušenia. "Za toto by som sa chcel v mene klubu poďakovať trénerom. Aj vďaka pozitívnemu prístupu sa podarilo náročné obdobie prekonať. Príchod nového majiteľa je obrovskou motiváciou pre trénerov v akadémii, z čoho máme veľkú radosť," dodal Suchý.

Vracajú sa do tréningového procesu

Prečítajte si tiež: V klube bude bojovať o svoje miesto Čítajte

Okrem mužov, ktorí sa pripravujú formou skupinových tréningov, sa na ihriská vracajú postupne všetky mládežnícke družstvá v akadémii.

"Naša akadémia už rozbehla tréningový proces v kategóriách od U11 do U19, od nového týždňa nabiehajú do tréningového procesu vekové kategórie U8, U9 a U10. Všetko prebieha za dodržiavania prísnych hygienických opatrení, všetci čakáme, kým sa opatrenia uvoľnia, aby sme chlapcom mohli dopriať to, čo ich baví najviac - herný tréning," objasnil šporotvý riaditeľ mládeže Milan Suchý.

Zároveň dodal, že všetci tréneri ako aj samotní hráči sa tešia na to, kedy začnú trénovať spoločne, pretože tréningový proces momentálne prebieha v päťčlenných skupinách.