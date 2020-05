Vo Veľkých Levároch modernizujú verejné osvetlenie

Výmena má priniseť úsporu, bezpečnosť aj komfort.

15. máj 2020 o 15:51 TASR

VEĽKÉ LEVÁRE. V obci Veľké Leváre v okrese Malacky na Záhorí dokončili prvú fázu výmeny svietidiel verejného osvetlenia.

"Vymenili sme 150 svietidiel, ďalších 200 vymeníme v druhej etape na konci mája, tretia sa uskutoční do konca júna," spresnila obec na svojom webe.

Nové osvetlenie má okrem zníženia spotreby energie prispieť hlavne k vyššiemu svetelnému komfortu obyvateľov a zvýšeniu bezpečnosti.

"Doterajší systém integroval 358 svietidiel 20 typov lámp, pričom svetlá s príkonom vyšším ako 100 W tvorili takmer 91-percentný podiel na celkovom príkone," pripomenula obec s tým, že ročné náklady na elektrickú energiu dosahovali po zvýšení cien približne 30.000 eur.

V rámci obmeny by mali inštalovať až 520 kusov LED svietidiel. Hoci ide o nárast, nový systém má znížiť náklady takmer o dve tretiny. V rámci úsporného režimu budú svietidlá s vyššou kapacitou umiestnené na najfrekventovanejšie úseky, naopak, slabšie svietidlá na menšie miestne komunikácie.

Funkcionalita technológií umožní tiež prejsť počas noci do úsporného režimu. Návratnosť investície vo výške 170.000 eur by tak ušetrené prostriedky mali zabezpečiť do ôsmich rokov.