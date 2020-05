Spor okolo novej cyklotrasy v Holíči

Aktivista spochybňuje výstavbu popri existujúcej ceste.

13. máj 2020 o 10:07 Karin Talajková

HOLÍČ. Nová cyklotrasa vo výstavbe medzi Kopčanmi a Holíčom vyvoláva rozporuplné názory. Niektorí sa z nej tešia, iní v nej vidia zbytočne vyhodené peniaze. Aktivista Jozef Michaláč z Kopčian už v tejto veci apeloval na trnavského župana Jozefa Viskupiča, ako aj ministerstvo životného prostredia.

Zvláštnosti vznikajúcej cyklotrasy si miestni začali všímať hneď po tom, ako bager po prvýkrát zaboril do zeme svoju lyžicu. Vedie priamo popri staršej ceste, ktorú miestni na presun medzi obcami používajú odnepamäti.

Spochybňujú novú cyklotrasu

Proti výstavbe novej cyklotrasy sa postavilo OZ Hrúdy. Jeho predseda Jozef Michaláč vidí v projekte cyklotrasy hneď niekoľko problémov. Ani nie trojkilometrový cyklistický chodník je podľa neho vytýčený pozdĺž pôvodnej barokovej aleje. Vytvorením novej cyklotrasy sa podľa neho naruší historický ráz okolia a zbytočne sa zaberie kvalitná orná pôda.

„Nikto sa s nami o tejto veci nebavil, boli sme prekvapení, keď sa nová cyklotrasa začala stavať. Primátor Holíča sa odvoláva na to, že nemôže opraviť starú cestu, pretože je majetkom súkromnej osoby. Nevieme však, do akej miery mesto ohľadom tejto situácie rokovalo a do akého štádia rokovania dospeli s týmto vlastníkom. Mesto sa navyše odvoláva na to, že za žiadnych okolností nemôže financovať ani opravu, ani kúpu súkromného majetku. A vlastník cesty by vraj