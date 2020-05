V Gbeloch holdujú kultúre z okien

Mesto chce, aby bolo ľuďom veselšie. Preto pripravuje relácie cez mestský rozhlas.

12. máj 2020 o 11:39 Peter Matula

GBELY. V mestečku Gbely sa počas koronakrízy rozhodli dať kultúre „zelenú“ cez mestský rozhlas a veľkoplošnú LED obrazovku, ktorá pri gbelskom kruhovom objazde už dlhší čas informuje občanov o kultúrno-spoločenskom dianí.

"Možno si človek povie, že je to také „normálne“, no nie všade je to normálne. U nás ide dvakrát do týždňa pekná ucelená relácia," hovorí Slavomír Brutovský zo Správy mestského majetku v Gbeloch.

A dodáva: "Na počiatku myšlienky „stála“ taká zvláštna pochmúrna nálada medzi ľuďmi, ktorá bola - samozrejme - odrazom koronavírusu. Medzi ľuďmi akoby neistota, možno strach z novej choroby, z ďalších a ďalších opatrení, alebo celkovo také „ticho“ akoby ľudovo povedané pred búrkou. Nemohli sme to nechať len tak a ľuďom sme začali dávať takto po podvedomia istotu, že „sme tu“. Pracujeme. Sme im blízko. Že sa majú kam obrátiť," informoval nás.

"Povedali sme si dosť. Toto nie je náš štýl života. Nie je nutné, aby bolo hneď veselo, ale nesmie byť smutno, spieva sa v českej pesničke Jaroslava Uhlířa," vysvetlila aktivitu mesta prednostka mestského úradu Nataša Londarevová.

Podľa nej takto vzniklo veľa nápadov, aké relácie by boli vhodné, aby korešpondovali s dianím v meste, výročiami či rôznymi svetovými dňami či charakteristikami pre daný mesiac.

Za ostaný mesiac tak v Gbeloch napríklad odvysielali relácie o oslobodení mesta, Dňoch Zeme, Dobrej nálade, Stavaní májov v minulosti v Gbeloch, o apríli ako mesiaci lesov, k Dňu matiek a mnoho ďalších.

"Vysielanie vždy sprevádzajú veselé pesničky na danú tému. A tak cez mestský rozhlas posielame všetkým obyvateľom radosť, dobrú náladu, optimizmus, čo považujeme za základ v boji s koronavírusom," uzatvára Londarevová.