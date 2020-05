VACULA: V individuálnej príprave nás limitovali obmedzené podmienky

Kondičný tréner FK Senica Tomáš Vacula uvítal možnosť skupinových tréningov.

8. máj 2020 o 8:01 Martina Radošovská

SENICA. Hráči FK Senica ukončili kolektívne tréningy začiatkom marca a v príprave pokračovali individuálnou formou pod kontrolou kondičného trénera Tomáša Vaculu.

Realizačný tím sa počas týchto týždňov snažil vyskladať pre hráčov čo najlepší tréningový plán, aj napriek tomu, že ich možnosti boli v tomto období veľmi obmedzené. Senica od minulého týždňa začala so skupinovými tréningmi v skupinách po šesť hráčov.

Ešte pred odštartovaním prípravy v skupinách sme sa rozprávali s kondičným trénerom FK Senica Tomášom Vaculom, ako individuálna forma tréningu prebiehala a ako sa snažili vyskladať plán pre hráčov.

Skupinové tréningy FK Senica. (zdroj: FK Senica)

Ako vnímate celú situáciu okolo koronavírusu?

– Vnímam to asi tak ako všetci ostatní ľudia. Je to pre nás nová situácia, ktorú sme ešte nezažili a zo začiatku človek ani nevedel, ako má na ňu reagovať. Niektoré opatrenia pre nás boli obmedzujúce, ale myslím si, že na Slovensku sa to pomerne skoro podchytilo a ľudia sú zodpovední. Aj keď nás to určitým spôsobom obmedzilo, myslím si, že to bolo v tej chvíli správne rozhodnutie.

Po sprísnení opatrení sa začali hráči Senice pripravovať na základe individuálnych tréningov?

– Hneď ako prišla situácia do takého štádia, že bolo zakázané trénovať kolektívne, dohodli sme sa s hráčmi, ako budeme fungovať. My sme ako realizačný tím vypracovávali týždenný plán, ktorý si hráči individuálne plnili. To bolo doposiaľ naše jediné trénovanie.

Dá sa v domácich podmienkach nastaviť pre športovcov kvalitný tréning aj v dlhodobom horizonte?

– Je to veľmi náročné, pretože pri individuálnych plánoch nedokážete natrénovať všetko to, čo natrénujete, keď sme spolu ako celý tím. Jednak sa to týka aj hráčskych postov ako obrancovia, stredoví hráči, útočníci, navyše chýba kontakt, čo je pri futbale dosť podstatné, keďže ide o kontaktný šport. Určite sa toho nedá natrénovať toľko, ako keď fungujeme v normálnom režime a trénujeme každý deň spolu, niektoré dni aj dvojfázovo.

Ako ste sa snažili vystavať tréningy? Zachovali ste režim, ktorý je zaužívaný z klasického súťažného cyklu?

– Áno, držali sme sa línie, podľa toho, aký deň bol. Pri tréningoch, keď je normálny mikrocyklus a hráme zápasy sobota – sobota, sú počas týždňa dva vrcholy. Ide o utorok a stredu, ktoré sú ťažšími dňami a potom samotná sobota, kedy sa hrá ligový zápas. Náš individuálny plán bol prispôsobovaný na každý týždeň rovnako, aby tam boli zahrnuté aj tieto vrcholy. Bavíme sa však hlavne o bežeckých a silových cvičeniach, to bolo také gro každého tréningu v rámci týždenného mikrocyklu.

Mali ste s hráčmi nastavený aj jedálniček, alebo ste to nechávali na nich?

– Hráči majú cez sezónu nastavené určité jedálničky a keď je problém, komunikujeme o úprave stravovacieho režimu či jedálničku na mieru. Chalani poznajú svoje telo, vedia, čo by mali a nemali konzumovať. Počas individuálnych tréningov neprebieha kontrola, pretože v normálnom režime ich dvakrát do týždňa vážim. Osobne som bol trochu zvedavý, v akom stave prídu, ale sú to profesionáli, takže tu problém nevidím.

Kontrolovali ste si aktivitu hráčov v danom dni? Akým spôsobom?

– Snažili sme sa kontrolovať aktivitu hráčov, či už cez fotky, alebo chalani posielali, ako trénujú aj cez aplikácie. Bola to aspoň čiastočná kontrola toho, či si plnia svoje plány. Hráči sú však profesionáli, hrajú najvyššiu súťaž a je v ich záujme, aby sa udržiavali vo forme, pretože stále nevieme, či sa sezóna dohrá, alebo nedohrá. Čakáme a musíme byť pripravení aj na taký scenár, že sa sezóna začne hrať.

(zdroj: FK Senica)

Je náročné nastaviť tréning, keď majú hráči len veľmi obmedzené možnosti?

– Keďže boli uzatvorené športoviská, boli sme veľmi limitovaní. Mohli sme využívať len nejaké cyklotrasy, parky a prírodu, kde je potrebné dbať na bezpečnostné opatrenia, aby sa hráči nestretli s veľkým množstvom ľudí. Skôr sme ich nabádali k tréningom v lese, kde by sa kontakt s ľuďmi minimalizoval. Čo sa týka silových cvičení, ide o cvičenia s vlastnou váhou, pretože nie každý má doma doplnkové závažia či činky. Zamerali sme sa na komplexné cvičenia celého tela s využitím vlastnej váhy a to mohli hráči absolvovať aj doma alebo niekde v prírode.

Kolektívny šport má oproti individuálnemu v tejto situácii nevýhodu. Viete si predstaviť, že by sa hráči vrátili bez poriadneho tréningu opäť do fortunaligového kolotoča? Pravdepodobne to bude chcieť nejaký čas na adaptáciu.

– Naskočiť hneď z individuálneho tréningu do súťažného kolotoča, kde by bol kontakt s protihráčom a malo by sa hrať o fortunaligové body, by bolo asi nepredstaviteľné. Z Únie ligových klubov nám bol zaslaný manuál tréningového procesu, na základe ktorého môžu kluby Fortuna ligy trénovať skupinovo.

Aspoň trochu svitá na lepšie časy, chalanom nemusíme posielať program, ale môžeme sa stretávať v skupinách za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení.

Zo strany Slovenského futbalového zväzu prišlo vyjadrenie, ako to bude prebiehať ak sa liga vôbec rozbehne, pretože môj osobný názor je, že sezóna sa nedohrá. Ak sa však rozhodne, že liga bude pokračovať, tak dva týždne vopred nám umožnia trénovať za normálnych podmienok, teda s celým mužstvom, kontaktne, aby sa to podobalo súťažnému kolotoču.

Je niečo, čo by ste v tomto období odkázali ľuďom?

– Odkázal by som im iba toľko, že napriek uvoľňovaniu opatrení ešte nie je koniec. Preto je dôležité, aby sme vydržali a verím, že čoskoro to bude za nami a predpokladám, že to bude aj poučné obdobie. Človek si uvedomí a nastaví priority a možno nám to aj pomôže.