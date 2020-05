OPIELA: Vypočujem si názor mladého hráča

Počas pandémie sa venuje činnostiam, na ktoré by pri normálnom fungovaní nemal čas.

4. máj 2020 o 17:18 Martina Radošovská

SKALICA. Napriek tomu, že 2. liga sa nehrá už viac ako mesiac, kapitán tímu MFK Skalica zostáva v tomto smere pozitívny. Lukáš Opiela patrí medzi skúsených hráčov druholigovej Skalice, kde je pevnou súčasťou základnej zostavy. V klube pôsobí od leta 2017. Pandémiu koronavírusu trávi s priateľkou a okrem udržiavania kondície sa venuje aj veciam, na ktoré nemá v bežnom živote čas.

„Situácia má dosah aj v iných oblastiach, nielen čo sa týka športu. Musíme všetci veriť, že tak ako sú celkom priaznivé posledné prognózy, tak sa aj toto obdobie čo najskôr skončí a všetko sa vráti do bežných koľají,“ začal rozhovor kapitán mužstva.

Obdobie nútenej prestávky však využíva vo veľkej miere aj na udržiavanie svojej kondície. „Človek sa musí udržiavať, aby sa pri opätovnom rozbehnutí ligy dokázal dostať do tréningového aj zápasového procesu čo najrýchlejšie. Okrem toho je veľa aktivít, ktorým sa venujem. S partnerkou sa momentálne nachádzame na chalupe a robíme veci, na ktoré by pri normálnom fungovaní nebol čas,“ popísal Opiela.

Sú v neustálom kontakte

Prečítajte si tiež: Po novom majiteľovi prichádzajú do Senice aj noví hráči Čítajte

Realizačný tím a hráči sú v neustálom kontakte, sprostredkovateľom informácií je práve kapitán mužstva. „Tréner Kostelník komunikuje hlavne s asistentom Palom Majerníkom, s ktorým si vymieňame informácie, aký tréning by bol vhodný. Ja to potom posúvam ďalej hráčom cez spoločný chat. Verím tomu, že aj keby nám nikto žiadne plány nedával, každý hráč má zodpovednosť a potrebuje byť pripravený, ak by sa začalo hrať,“ pokračoval Opiela.

Napriek tomu, že skalický kapitán sa snaží byť pozitívne naladený, dohratie ligy považuje za otázne, navyše súťaž už podľa neho nebude príliš regulárna. „Myslím si, že v druhej lige je to hlavne otázka klubov, ktoré táto situácia zasiahla dosť tragicky. Mnohí sponzori alebo mestá sa od nich odvrátili, stopli im financie na fungovanie klubu a myslím si, že v niektorých kluboch to bude veľmi problematické. Práve toto bude najväčším otáznikom, či sa súťaž vôbec dohrá. Vieme, že Petržalka rozpustila tím úplne, známe je, že problémy sú aj v Bardejove. Vedenia klubov si musia spolu sadnúť a skúsiť dospieť k nejakému ro-zumnému riešeniu,“ ponúkol svoj pohľad na situáciu Lukáš Opiela.

Lukáš Opiela (zdroj: MFK Skalica)

S klubom našli spoločné riešenie

Prečítajte si tiež: Karol Fabian: Som ambiciózny tréner, inak by som to nerobil Čítajte

Na situáciu nedávno zareagoval aj klub MFK Skalica, ktorý informoval o vzájomnej dohode na znížení miezd medzi klubom a hráčmi. „Je to situácia, ktorá sa nevyskytuje pravidelne a postihla nielen kluby, ale aj firmy. Ja sám to pociťujem ako podnikateľský subjekt, preto sa viem osobne vžiť do určitých situácií. V našom prípade išlo o to, aby sme našli nejaké spoločné riešenie. Tu treba, samozrejme, upozorniť na to, že v slovenských pomeroch druholigových klubov sa nemôžeme pozerať na to, čo sa deje vo svete, pretože hráči sú tam finančne na úplne inej úrovni. Myslím si, že sme s klubom našli spoločnú cestu, aby sme prešli touto krízou bez výraznejších problémov ako hráči, tak aj klub,“ dodal k celej situácii kapitán mužstva.

V rámci prvej fázy uvoľňovania opatrení je klubom povolený skupinový, no zatiaľ bezkontaktný tréning. Plánuje na túto formu prejsť aj Skalica?

„Som v spojení s klubom a momentálne to rieši športový riaditeľ. Osobne si však myslím, že je zbytočné sa uponáhľať, pretože tréningy by museli byť aj tak bezkontaktné a futbal je šport, pri ktorom je kontakt nevyhnutný. Potrebujeme hrať rôzne hry a prípravné cvičenia, kde musíme byť v kontakte s iným hráčom. Na jednej strane je dobré, že máte mužstvo pod kontrolou , čo sa týka kondičných vecí, na druhej strane je k skupinovému tréningu množstvo usmernení a podmienok, ktoré sa musia pri trénovaní dodržiavať. Ak by som to zobral zo svojho pohľadu, keďže dochádzam do Skalice z Bratislavy, musel by som prísť na tréning už prezlečený a po tréningu sadnúť do auta a ísť opäť do Bratislavy. Z hygienických dôvodov je to pre mňa nevyhovujúce. Možno bude lepšie počkať ešte pár dní, ako sa situácia vyvinie. Neviem si trénovanie za takýchto podmienok celkom dobre predstaviť,“ vyjadril svoj názor Opiela.

Vypočuje si názor mladého hráča

Prečítajte si tiež: V Senici sa snažia vychovávať nielen dobrých futbalistov, ale aj osobnosti Čítajte

Ako už bolo spomenuté, Lukáš Opiela patrí v skalickej kabíne k skúsenejším hráčom. Snaží sa nejakým spôsobom vplývať na mladších chlapcov? „V každom klube by mala fungovať určitá hierarchia, pretože je veľmi dôležitá, ako vo firmách, v bežnom živote, tak aj v šatni. Za tie roky, čo som pri futbale, je hierarchia oveľa jemnejšia, akú som zažil ja. Myslím si, že v kádri sú hráči, ktorí sú skúsení a vedia mladým pomôcť či poradiť, ale v tomto je v Skalici veľmi dobrá partia. Samozrejme, čo môžem, to veľmi rád odovzdám mladším hráčom, ale nejakým spôsobom to nepreháňam. Sme kolektív, v ktorom si ja dokážem vypočuť názor mladého hráča a naopak, oni nás zas rešpektujú,“ pokračoval kapitán.

Pred vypuknutím pandémie koronavírusu stihla Skalica odohrať len jeden zápas jarnej časti proti Podbrezovej s tesnou prehrou 0:1. „Bolo to prvé kolo po zime a každý chcel bodovať. Ja som si ten zápas pozrel neskôr zo záznamu a prišiel mi skôr remízový, ale prehrali sme. Nešlo však z našej strany o nejaký „prepadák“, jednoducho sa nám nepodarilo prvé kolo, čo sme chceli napraviť v tom ďalšom, no to už nám nebolo pre pandémiu umožnené. Sezónu máme slušne rozohranú, uvidíme, či sa dohrá, alebo nie,“ zhodnotil Opiela.

A čo by skalický kapitán odkázal ľuďom v tomto náročnom období?

„Samozrejme, aby mali pevné zdravie, zachovali si pozitívne myslenie a neupadali do depresií. Dnes je veľa ľudí, ktorí okolo seba nemajú rodinu, aby ich podržala, toto obdobie je pre mnohých určite zložité, ale pevne verím, že o mesiac sa vráti všetko do normálu a budeme zase o čosi usmievavejší. Táto doba nám má veľa vecí aj ukázať z tej druhej strany. Môžeme začať odznova a dbať na to, čo je v živote najpodstatnejšie,“ uzavrel Lukáš Opiela.