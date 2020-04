Skaličania sa môžu prísť na mestské zastupieľstvo aj osobne

Účasť verejnosti na rokovaní je zachovaná. Skalica ponúkla až tri spôsoby.

29. apr 2020 o 11:26 Karin Talajková

SKALICA. V pondelok 4. mája popoludní sa uskutoční rokovanie mestského zastupiteľstva Mesta Skalica. Aj keď je na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva vylúčená prítomnosť verejnosti na rokovaniach orgánov samospráv, mesto Skalica našlo spôsob, akým sa do diskusie môže verejnosť zapojiť aj v núdzovom stave. „Vzhľadom na aktuálnu situáciu som sa rozhodla, že aj napriek nariadenému vylúčeniu verejnosti z rokovania, chceme dať ľuďom možnosť sa zapojiť do pripomienkového procesu a diskusie,“ informovala primátorka mesta Anna Mierna.

Skaličanom ponúkli až tri spôsoby. „Občania môžu svoju otázku položiť prostredníctvom e-mailu: vavrinec.dusan@mesto.skalica.sk alebo zavolať na tel. č.: +421 903 753 795, alebo nahlásiť svoj záujem zúčastniť sa priamo na rokovaní Mestského zastupiteľstva, a to do piatka 1. mája do 12.00 hod.,“ uviedla primátorka mesta.

Ak sa zastupiteľstva nezúčastnite osobne, môžete ho sledovať 4. mája naživo v priamom prenose.