Kino v Malackách má nový obraz a nový zvuk

V modernizácii plánuje mesto pokračovať.

29. apr 2020 o 7:55 Peter Matula

MALACKY. Premietanie v kine v Malackách bude viditeľne kvalitnejšie. Mesto vďaka finančnej podpore Audiovizuálneho fondu SR zmodernizovalo najskôr zvukovú a teraz už aj premietaciu techniku. Starú vymenili za najnovšiu laserovú technológiu.

Prečítajte si tiež Starosta obce Trnovec tragicky zahynul Čítajte

"Podľa premietača Ľuboša bude určite poznať kvalitu obrazu, dokonca sme zrejme aj prvé takéto kino s laserom. Škoda len, že aktuálne máme úplne zavreté, takže na premietanie si musíme priatelia ešte chvíľu počkať," napísal na sociálnej sieti primátor mesta Malacky Juraj Říha.

A to nie je všetko. Malacká radnica má v pláne pokračovať v modernizácii kina aj ďalej. Tento rok by mali opraviť aj strechu.

"Už keď som bol na mieste, ako to pri mne býva zvykom, vbehol som aj do zákulisia. Tam návštevníci nechodia, ale pre chod kina je mimoriadne dôležité. Chcel som okrem novej techniky vidieť starú strechu, ktorú máme v pláne ešte tento rok zrekonštruovať. A ako som už povedal, po vybudovaní kulturáku by sme kompletne vymenili sedačky za originálne väčšie a hlbšie. Takže krok po kroku," dodal Juraj Říha.