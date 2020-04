Holičania nájdu od mája v schránkach výmer na zaplatenie dane

Mesto posunulo výber daní kvôli pandémií koronavírusu.

28. apr 2020 o 13:27 Karin Talajková

HOLÍČ. Koronavírus posunul termín splatnosti daní, úplne sa im však nevyhneme. Od 1. mája začnú v Holíči doručovať daňové výmery za miestne dane.

Od začiatku budúceho mesiaca začne mesto Holíč distribuovať rozhodnutia na vyrubenie dane z nehnuteľností a dane za psa. „Rozhodnutia budú do domácností doručované zamestnancami Mesta Holíč. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sú posunuté termíny splatnosti jednotlivých daní,“ informuje na svojom oficiálnom webe mesto Holíč.

Finančné oddelenie mesta termín posunulo v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Za svojho štvornohého miláčika máte čas zaplatiť do 31. júla 2020. Daň z nehnuteľností je splatná v dvoch splátkach, do 31. júla 2020 a do 30. novembra 2020.

Úrad žiada občanov, aby kvôli bezpečnosti uprednostnili platbu bankovým prevodom. Chcú tak predísť stretnutiu väčšieho množstva ľudí pri miestnej pokladnici.