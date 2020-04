V Senici sa snažia vychovávať nielen dobrých futbalistov, ale aj osobnosti

Tréner Rudolf Bíly prešiel vo futbalovej akadémii mnohými kategóriami.

26. apr 2020 o 18:38 Martina Radošovská

SENICA. Úspešný ročník si všimlo aj mesto Senica, ktoré mladší dorast vyhodnotilo ako jeden z najlepších kolektívov za rok 2019.

Aj keď je kategória hráčov narodených v roku 2002 od novej sezóny už súčasťou družstva U19, za ich minuloročným úspechom sme sa spoločne obzreli s Rudolfom Bílym.

Dobrá partia chlapcov

Za minulosezónny úspech sa zaslúžili hráči Matúš Chorpovský, Jaroslav Šnirc, Filip Bocko, Maxim Halaj, Viktor Šúrek, Gabriel Halabrín, Šimon Gáth, Andrej Rampáček, Kristián Mego, Filip Buchel, Jakub Buchel, Martin Vyletel, Tomáš Fila, Peter Belko, Dávid Ďurák, Patrik Liška a Samuel Hlaváč.

„Ocenenie od mesta Senica vnímame s veľkou radosťou a pokorou, pretože toto družstvo a tento ročník chlapcov si ho zaslúži nielen za minulý rok, ale za celé účinkovanie a reprezentovanie klubu FK Senica. V tomto tíme sa zišla veľmi dobrá partia chlapcov, ktorí vynikajú nielen futbalovými znalosťami, ale hlavne charakterom a povahovými črtami. Veľmi nás ocenenie teší a je to pre nás poctou,“ popísal pocity tréner Rudolf Bíly.

Veľmi úspešný ročník

Minulú sezónu išlo skutočne o veľmi úspešný súťažný ročník, ktorý mladší dorast ukončil na štvrtom mieste so ziskom 51 bodov. Napriek tomu, že tréner mal o kúsok vyššiu ambíciu, ktorou bola tretia priečka, dá sa hovoriť o veľkej spokojnosti a zároveň úspechu.

„Veľmi nás teší vybojovaná štvrtá priečka v tabuľke, síce len krôčik od tretieho miesta, na ktoré sme sa snažili dostať a obhájiť tak svoje kvality, ale nakoľko sme sa v celoslovenskej súťaži umiestnili z dvanástich najlepších futbalových akadémií na Slovensku na štvrtom mieste, je to pre nás veľká radosť a, samozrejme, aj spokojnosť. Jediné, čo nás počas sezóny mrzelo, bolo, že sme mali veľmi úzky káder a prakticky sme hrali len so štrnástimi hráčmi a dvomi brankármi. Zároveň to bol asi ten najväčší problém, ktorý nám zmaril cieľ posunúť sa na vyššie priečky,“ zhodnotil sezónu tréner Rudolf Bíly.

Výrazné individuality

Počas minulej sezóny sa v mladšom doraste stretli silné futbalové osobnosti, ktoré sa dokázali stmeliť do jedného kolektívu. „Určite bolo v družstve viacero výrazných individualít, ako aj viacero reprezentantov.

Asi najväčšími osobnosťami boli Matúš Chropovský v bráne, Viktor Šúrek, bratia Filip a Jakub Buchelovci, Martin Vyletel. Doplnení boli Petrom Belkom, ktorý do tímu prišiel z Trnavy a priniesol určitú kvalitu a agresivitu, čo bolo zase niečo nové. Rovnako môžem spomenúť Kristiána Mega, ktorý je veľký srdciar a výborný futbalista, ale takto by som mohol rozprávať o každom jednom hráčovi,“ pokračoval Bíly.

Väčšina hráčov, ktorí boli minulú sezónu súčasťou mladšieho dorastu, sa v tomto ročníku predstavili v kategórii U19 pod vedením trénera Eduarda Pagáča. Po jesennej časti a troch jarných kolách, ktoré starší dorastenci stihli odohrať pred vypuknutím pandémie, im patrí desiate miesto v tabuľke.

„Osobne vidím najväčší problém v tom, že celý tento ročník 2002 hrá s o rok staršími hráčmi. Som však presvedčený, že od budúcej sezóny, kedy budú hrať s rovesníkmi, sa budú nachádzať na vyšších priečkach v tabuľke,“ pokračoval tréner Bíly. Ako dodáva, v tomto ročníku, ale aj v nižších kategóriách majú problém s absenciou klasickej „deviatky“.

„Je ťažké zohnať hrotového útočníka. V U19 vypĺňal tento post David Meliš, ktorý sa však cez zimnú prípravu posunul k A-mužstvu,“ dodal tréner.

Majú individuálne plány

Pandémia koronavírusu zasiahla aj do práce s mládežníckymi kategóriami. Všetky družstvá Akadémie FK Senica majú až do odvolania zrušený tréningový proces. Hráči dorasteneckých výberov U19, U17 a U16 dostávajú individuálne tréningové plány. A ako vníma celú situáciu Rudolf Bíly?

„Vnímame to veľmi ťažko. Síce ideme podľa určitých individuálnych plánov, ktoré hráčom pravidelne rozposielame, na druhej strane nevieme, akým spôsobom pripravovať, pretože nevieme, kedy sa situácia zlepší, kedy sa opäť rozbehne súťaž a či sa vôbec dohrá. Zastihlo nás to v najnevhodnejšom čase, kedy celú trojmesačnú prípravu mali chalani, či už v kategórii U17, alebo U19, pretaviť do výsledkov jarnej časti a do prevedenia v majstrovských zápasoch. Miesto toho sa hráči už mesiac a pol pripravujú individuálne,“ popísal tréner Bíly.

Ako dodal, s hráčmi sú v pravidelnom kontakte cez rôzne aplikácie. „Celé kolektívy majú na každý týždeň vytvorené jednotlivé individuálne tréningové jednotky. Niektorí hráči sa stretávajú vo dvojici s rúškami. Je dobré, že je tu aspoň možnosť individuálnych tréningov, aj keď to nie je práve to, čo by sme si predstavovali. Takto sa dá pripravovať možno mesiac, ale nie dva či tri. Uvidíme, čo prinesie čas,“ pokračoval mládežnícky tréner.

Hráčov nevychovávajú iba po športovej stránke

Rudol Bíly je jedným zo služobne najstarších trénerov vo Futbalovej akadémii FK Senica. „Trénujem tu už trinásť alebo štrnásť rokov a prešiel som si všetkými vekovými kategóriami od najmladších prípraviek cez mladších žiakov, starších žiakov až po kategóriu U17. Je to pre mňa určitá pocta trénovať vyššiu kategóriu, ale najkrajšie roky som strávil práve pri tých menších deťoch. Či už to boli prípravky, alebo žiaci, je tam obrovská radosť z trénovania, ktorá ma veľmi napĺňa,“ dodal Bíly.

A čo sa snaží mladých hráčov naučiť? „V prvom rade sa snažíme z nich vychovať určité osobnosti a výborných ľudí. Chlapci vo vekových kategóriách od žiakov až po starší dorast si prechádzajú fázou vývoja, či už cez pubertu a potom dospievanie, takže je niekedy veľmi ťažké ich správne nasmerovať, ale snažíme sa o to. Mojím krédom je v prvom rade vychovávať ľudí a až potom je druhá stránka, ktorou je futbal. Mám taký rebríček hodnôt, kde je rodina, škola a futbal a pokiaľ tieto tri hodnoty fungujú spolu, je to predpokladom k dosiahnutiu dobrých výsledkov,“ uzavrel mládežnícky tréner.