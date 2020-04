Bežec Pavol Masaryk si nedáva konkrétne ciele

Bol by však rád, ak by sa mu podarilo zlepšiť si osobné časy.

26. apr 2020 o 15:14 Martina Radošovská

SENICA. Medzi ocenenými športovcami mestom Senica v kategórii dospelých sa ocitol aj úspešný bežec a člen Záhoráckeho Friškého Týmu Pavol Masaryk.

Na svojej bežeckej ceste si pripísal už viacero zaujímavých úspechov, a to najmä minulý rok. Podaril sa mu ojedinelý zápis do histórie Záhoráckeho maratónu, kde ako domáci bežec vybojoval druhé miesto v celkovom poradí. Medzi mimoriadne úspechy minulého roka možno zaradiť aj druhé miesto na polmaratóne v Trenčíne a tretie miesto na polmaratóne v Kolárove.

Okrem maratónov a polmaratónov sa pravidelne dostával na stupne víťazov aj na kratších tratiach v rámci Moravsko-slovenského bežeckého pohára, čo mu v konečnom hodnotení prinieslo druhé miesto. V roku 2019 dosiahol aj svoj osobný rekord 02:48:26 sekúnd na maratóne v Košiciach. Na desaťkilometrovej trati v Rohatci si zlepšil osobné maximum na 34:35. Rok 2020 je pre Pavla Masaryka opäť niečím novým, keďže vstúpil do kategórie M40.

Kedy ste začali s behaním a čo vás k nemu doviedlo? Venovali ste sa aj inému športu?

– Môj vzťah k športu sa začal rozvíjať od základnej školy. Najobľúbenejší bol futbal a tomu som sa aj najviac venoval. Ako 20-ročný som odohral tri sezóny za futbalový klub TJ Dojč. Ďalších desať rokov som sa športu nevenoval pre nedostatok voľného času. Ako 34-ročný som sa vrátil k športu opäť, najskôr to bolo bicyklovanie, vďaka ktorému som schudol 15 kg. Koncom roka 2014 som začal behať. Dôvodom bola vyššia váha a problémy s kĺbmi. Po polroku behania som sa rozhodol skúsiť prvé preteky. Bol to Záhorácky polmaratón a musím povedať, že som skoro zomrel (smiech).

Kedy a prečo ste sa rozhodli stať členom Záhoráckeho Friškého Týmu?

– Členov Záhoráckeho Friškého Týmu som pravidelne stretával na pretekoch v rámci Moravsko-slovenského bežeckého pohára, kde ma oslovili, či nechcem vstúpiť do ich klubu. Keďže som si s nimi výborne rozumel a som z blízkeho okolia Senice, tak som súhlasil. Členom som sa stal koncom roka 2018.

Aký bol pre vás po bežeckej stránke rok 2019, vďaka ktorému ste sa zaradili aj medzi najlepších športovcov mesta Senica v kategórii dospelých?

– Rok 2019 sa pre mňa nezačal veľmi dobre, pretože som musel absolvovať menší chirurgický zákrok na nohe. Po krátkom liečení som však už v apríli stihol Bratislavský maratón, kde som bol na prekvapenie s výsledkom veľmi spokojný. Potom nasledovali preteky v rámci Moravsko-slovenského bežeckého pohára, v ktorých som si zabehol dobré časy aj na kratších vzdialenostiach, čo bolo dobrým znakom prípravy na Záhorácky maratón. Tu som s časom 2:50:44 skončil na druhom mieste. Po Záhoráckom maratóne nasledoval krátky oddych od intenzívneho behania. Avšak od augusta začala príprava na Košický maratón. Prvú októbrovú nedeľu na Košickom maratóne sa mi podarilo skončiť s časom 2:48:26 na 24. mieste v absolútnom poradí. Aj preto som bol s bežeckou sezónou 2019 veľmi spokojný.

Máte nejaké bežecké preteky, ktoré považujete za najobľúbenejšie?

– Medzi moje najobľúbenejšie behy patrí Košický maratón, pretože sa tu stretne veľká skupina Záhorákov, čo prispieva k dobrej nálade pred pretekmi aj po nich a, samozrejme, aj skvelá atmosféra pri trati v Košiciach.

Aký býva Záhorácky maratón?

– Záhorácky maratón mám veľmi rád. Dlho sa behával cez moju rodnú obec Dojč. V roku 2015 som absolvoval prvýkrát Záhorácky polmaratón, to však už bola trať zmenená. Záhorácky maratón je veľmi náročný, hlavne kvôli termínu. Koná sa začiatkom júna, kedy už býva veľmi teplo.

Ako vnímate celú situáciu ohľadom koronavírusu a ako vás ovplyvnila po športovej stránke?

– Situáciu pozorne sledujem, pretože ma ovplyvňuje po pracovnej aj športovej stránke. Keďže už mesiac nechodím do práce a všetky športové podujatia sú pozastavené, voľný čas využívam na aktívnejší tréning. Dúfam, že sa situácia dá čo najskôr do poriadku.

Máte na bežecké preteky špeciálnu prípravu? Preferujete skôr beh počas zimy alebo teplých letných dní?

– Moja bežecká príprava je veľmi jednoduchá. Spočíva hlavne v striedaní krátkych rýchlych a dlhých pomalších behov v objeme približne 200 km za mesiac. Doplnkový šport je bicyklovanie a pred náročnejšími pretekmi niekoľkodňový oddych. V rámci tréningu behám po všetkých dostupných terénoch, najradšej však v lese. Pri behu preferujem chladnejšie počasie, vysoké horúčavy mi nevyhovujú.

V tomto roku ste absolvovali GIG Malta Marathon, kde ste sa stali najlepším Slovákom spomedzi maratóncov s časom 3:13:26. Ako by ste ho zhodnotili?

– Každé preteky v zahraničí sú pre mňa zaujímavý tým, že spoznávam nové mestá a krajiny. GIG Malta Marathon som absolvoval so skupinou bežcov Záhoráckeho Friškého Týmu a našimi rodinnými príslušníkmi, ktorí nás aktívne povzbudzovali. Maratón bol zaujímavý tým, že viedol cez historické časti ostrova Malta, trať bola pekná, ale náročná. Väčšia časť maratónu sa mi bežala dobre, ale na 35. kilometri som dostal kŕče do nohy a dobehol som v pomalšom tempe. To, že som spomedzi Slovákov skončil ako prvý, ma teší, ale s časom nie som spokojný.

Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí by chceli začať behať?

– Beh je jednoduchý a pekný šport. Môžete sa mu venovať rekreačne aj výkonnostne. Začiatočníkovi by som odporučil bežecké tenisky a nájsť si príjemnú trasu. Bežcom, ktorí sa mu chcú venovať súťažne, by som radil osloviť trénera alebo bežecký klub, kde mu poradia s technikou a prípravou.

Máte nejaké ciele, ktoré by ste chceli v behu dosiahnuť?

- Nie je u mňa zvykom si dopredu stanoviť konkrétne ciele v rámci behu. Bol by som rád, ak by sa mi podarilo aspoň malé zlepšenie mojich osobných časov. Spoločný cieľ do budúcna so Záhoráckym Friškým Týmom je založiť atletický klub v Senici.