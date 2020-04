Najobľúbenejším športovcom za rok 2019 sa stal Mário Mihál

Ocenenie je pre neho motiváciou do ďalšej práce.

22. apr 2020 o 15:59 Martina Radošovská

SENICA. Súčasťou vyhlasovania najlepších športovcov roka 2019 mestom Senica bola opäť aj anketa o najobľúbenejšieho športovca, v ktorej rozhodovali ľudia svojim hlasovaním.

Z celkového počtu 2118 hlasov získal najviac futbalista FK Senica Mário Mihál. Ten si vďaka úspešnému roku 2019 vyslúžil aj ocenenie v kategórii dorastencov.

Mário Mihál pochádza z Borského Mikuláša a k futbalu ho priviedol otec. V senickom klube pôsobí od jedenástich rokov a hráva na poste stredného obrancu. Je výraznou oporou kategórie U19 a jeho doménou je zodpovednosť na ihrisku a organizácia hry, aj preto nosí na ruke kapitánsku pásku.

Šanca v A-mužstve

Pre Mária Mihála bol rok 2019 veľmi úspešným, kedy dostal v pohárovom zápase Slovnaft Cup-u proti Malženiciam príležitosť v A-mužstve od trénera Michala Ščasného. Počas turbulentného obdobia, ktoré v Senici nastalo, sa v jarnej časti stal súčasťou základnej zostavy A-mužstva a absolvoval stretnutia proti Dunajskej Strede, Spartaku Trnava, Pohroniu a Nitre.

„Som vďačný za to, že som mohol nastúpiť vo Fortuna lige a budem robiť všetko preto, aby som mohol nastupovať aj naďalej,“ povedal v jednom z našich spoločných rozhovorov Mário Mihál.

Ocenenie si váži

„Ocenenie, ktoré sa mi dostalo si veľmi vážim. Vždy sa snažím robiť všetko na sto percent a som veľmi rád, že ma zaradili do takejto a ankety ako je Športovec roka mesta Senica. Nikdy som si nemyslel, že by som mohol niečo také vyhrať, ale podarilo sa mi to. Je to pre mňa zároveň motivácia do ďalšej práce,“ popísal svoje pocity 19 ročný futbalista.

Mária Mihála na jeho futbalovej ceste okrem rodičov výrazne ovplyvnili aj viacerí tréneri. „Skúsenosti som naberal vďaka trénerom, od pána Mičku až po Michala Ščasného a Eduarda Pagáča. Za všetko, čo pre mňa urobili, im patrí z mojej strany veľká vďaka,“ pokračoval Mário Mihál.

Teší sa späť na trávniky

Aktuálne futbalové dianie však pozastavila šíriaca sa pandémia kronavírusu. Ako mladý futbalista vníma túto situáciu?

„Vôbec nie som nadšený z toho, čo sa všade deje. Všetko je zatvorené, takmer nemôžeme vychádzať z našich domovov. Veľmi mi je ľúto ľudí a rodín, ktoré sú touto pandémiou postihnuté a želám im veľa zdravia. Verím tomu, že sa celá situácia dá čo najskôr na správnu cestu. Pre mňa osobne je to veľmi zlé obdobie, pretože sa nemôžem venovať tomu, čo ma najviac baví a to je futbal. Už sa mi sem-tam zdajú sny o budúcnosti a o tom, ako sa vrátime k bežnému životu, ktorý bol predtým,“ popísal svoje pocity Mário Mihál.

Udržiava sa vo forme

Mladý futbalista sa však udržiava vo forme aj vďaka individuálnym plánom od trénerov FK Senica.

„Samozrejme, snažím sa udržiavať sa vo forme vďaka plánom, ktoré nám neustále posiela náš kondičný tréner Tomáš Vacula. On najlepšie vie, aký máme mať tréning a je už len na nás ako budeme trénovať a či tento plán budeme dodržiavať. Každý deň mám niečo naplánované, či už s loptou alebo bez lopty. Neustále využívam ihrisko vo svojej dedinke v Borskom Mikuláši, ale taktiež si chodievam zabehať alebo zabicyklovať do prírody. Prajem si nech už je po tomto smolnom období a môžem opäť znovu vyskočiť na trávnik spolu s tímom,“ dodal senický obranca.