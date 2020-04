V Malackách majú novú karanténnu stanicu pre psíky

Nájdu tam komplet nové zázemie, výbehy, koterce a aj búdy.

16. apr 2020 o 14:46 Peter Matula

MALACKY. Z Hlbokej ulice do novopostavenej karanténej stanice v kľudnom a zelenom prostredí za obytnou zónou na Stupavskej ulici sa sťahujú psíky v Malackách. Nájdu tam komplet nové zázemie, výbehy, koterce a aj búdy. Informoval o tom primátor Malaciek Juraj Říha na sociálnej sieti.

Časť stanice je už podľa primátora skolaudovaná ako útulok, preto môže pomáhať venčiť aj laická verejnosť.

"Kolegyne z úradu Jana Bačová a Gabriela Bedard boli naše mentorky projektu a z finálnej podoby sa veľmi teším. Je to nádherné, asi takú nemajú široko ďaleko," priznal emócie J. Říha.

Primátora mrzí len to, že to mestu trvalo dlhšie ako predokladali.

"Nebudem sa sťažovať, aké všetky polená nám pri tomto projekte hádzali pod nohy. A namiesto drahého predaja pozemkov sme ich vybavili a venovali psíkom. Dovoľte mi však moje osobné ospravedlnenie, že to trvalo tak dlho. Dotiahol som sľub, ktorý sa mi nepodaril zrealizovať na sklonku svojho prvého volebného obdobia. Viem, že pre každého je tou najdôležitejšou jeho priorita, hoci ich máme desiatky," dodal primátor.

Na záver vyjadril Říha ešte jedno želanie:

"Nech teda nová stanica poslúži a prajem jej, aby bola využívaná čo najmenej. Pretože psíkom by bolo beztak najlepšie v rodinnom prostredí, ale to im môžete zabezpečiť priatelia už len vy a vaši známi, ktorí by hľadali nového člena rodiny", uzavrel.