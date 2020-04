Rytiersky festival Rotenstein sa tento rok v Holíči neuskutoční

Tento rok by čakala festival ôsma sezóna.

13. apr 2020 o 18:03 TASR

HOLÍČ. Rytiersky festival Rotenstein, ktorý sa mal uskutočniť 30. a 31. mája, sa tento rok pre opatrenia spojené s novým koronavírusom neuskutoční. TASR o tom informovali organizátori podujatia.

"Dlho sme dúfali, že prognózy s epidémiou naberú priaznivejší charakter, snažili sa myslieť optimisticky, ale vzhľadom na aktuálny vývoj nie je nad čím váhať. Bolo to ťažké rozhodnutie, ale ochrana zdravia je prvoradá a veríme, že návštevníci tento fakt prijmú. Môžeme sľúbiť, že o to viac energie vložíme do toho, aby sme o rok v Holíči otvorili festival opäť v plnej sile a kráse," uviedol jeden z organizátorov podujatia Bystrík Holeček.

Zázemie festivalu, ktorý každoročne pritiahne do Holíča tisícky návštevníkov, malo zabezpečiť 18 kamiónov so stredovekými rekvizitami. Tento rok by čakala festival ôsma sezóna.

Prečítajte si tiež: Sto maratónov Ivana Raffaya Čítajte

"Na podujatie v súčasnosti bežne zabezpečujeme až 250 účinkujúcich z celého sveta. Nikto na Slovensku takýto veľký historický festival na zámku nerobí. Máme vlastnú agentúrnu zbrojnicu, draky, kone, stolárske dielne, remeselníkov, šiatre do stredovekého táboriska," doplnil Holeček.