Frühauf: Chcem sa neustále zlepšovať

Rodák z Radimova si pripísal na konto prvé minúty v druhej lige.

13. apr 2020 o 10:50 Martina Radošovská

SKALICA. Všetko športové dianie sa v dôsledku šírenia koronavírusu zastavilo a neobišlo ani druhú ligu.

Na konci jesennej časti si prvé druholigové minúty v drese MFK Skalica pripísal na svoje konto David Frühauf. Práve s ním sme sa rozprávali o jeho ceste do Skalice, ale aj ako vníma celú situáciu ohľadom koronavírusu.

Dôležité je byť zodpovedný

Prečítajte si tiež: Kluby pôsobiace v krajských súťažiach rozhodnutie chápu Čítajte

„Samozrejme, mrzí ma, aká je teraz situácia v celom svete, ale zdravie je prvoradé u každého z nás. Práve z tohto pohľadu si myslím, že pozastavenie futbalu ako aj iných športov je namieste. Každý by mal byť v tejto situácii zodpovedný a nebrať to na ľahkú váhu,“ ponúkol svoj pohľad na situáciu 20-ročný futbalista.

Okrem športových podujatí však hráči nemôžu ani kolektívne trénovať a väčšina z nich sa snaží udržiavať aspoň individuálne. Niektoré kluby určili hráčom individuálne plány, iné to nechávajú v ich réžii.

„Ešte predtým, ako sa začala epidémia, som bol zranený, takže som netrénoval už skorej. Samozrejme, chalanov by som veľmi rád videl, ale momentálne sa to nedá. Dúfam však, že sa to čoskoro zmení a všetko bude tak ako predtým. Individuálny plán nám klub nedával, prípravu nechal na každého hráča. Myslím si, že sme zodpovední a každý sa udržiava najlepšie, ako vie,“ pokračoval David Frühauf.

A ako mladý futbalista trávi voľný čas počas tohto náročného obdobia „Momentálne nie je príliš veľa činností na výber, ale snažím sa chodiť do prírody na prechádzky. Každý deň si idem aspoň zacvičiť a nájdem si aj čas na hry.“

(zdroj: MFK Skalica)

Musíme sa pripraviť na každú možnosť

Kým nižšie súťaže už sezónu ukončili, verdikt nad osudom druhej ligy ešte zo strany Slovenského futbalového zväzu nepadol a viacerí dúfajú, že sezóna sa dohrá.

„Veriť tomu verím aj ja, no je ťažké odhadovať, ako to bude celé pokračovať. Mali by sme byť pripravení na každú možnosť. Mrzelo by ma, ak by sa výsledky anulovali, keďže sezónu máme momentálne celkom dobre rozohranú,“ pokračoval Frühauf.

Cíti na sebe progres

Prečítajte si tiež: Štumpf: Hokejovú budúcnosť zatiaľ neriešim Čítajte

David Frühauf hral ešte pred dvomi rokmi okresnú ligu v Radimove, potom ho oslovili Skaličania. Svojich prvých ligových minút za A-mužstvo Skalice sa dočkal na konci jesennej časti. „Odvtedy, čo som prišiel do Skalice, na sebe cítim progres a taktiež som rád za prvé minúty v druhej lige. Veľmi si to vážim a motivuje ma to do ďalšej práce.

Do Skalice som prišiel z Radimova, odkiaľ pochádzam. Tu to všetko začalo, už keď som bol dieťa. Chodieval som na každý zápas a jednoducho som sa do futbalu zamiloval. Neskôr, v dorasteneckej kategórii, som išiel na sezónu do skalickej U19 a rok potom som dostal možnosť začať prípravu v A-mužstve. Tam si ma tréner nechal a dal mi šancu sa uchytiť v mužskom futbale, za čo som veľmi vďačný,“ popísal svoju zaujímavú futbalovú cestu mladý krídelník.

Rodák z Radimova rád zavíta povzbudiť domáci tím, ak práve nemá futbalové povinnosti.

„Keď mám čas, chodím sa rád pozrieť na chalanov, ako sa im darí. Na veľa zápasoch som však nemohol byť, keďže sme často hrávali v rovnaký deň,“ uzavrel David Frühauf, ktorého cieľom je zlepšovať sa v každom tréningu a zápase.