Štumpf: Hokejovú budúcnosť zatiaľ neriešim

Predčasne ukončená sezóna Skalice ho mrzí, no situáciu chápe.

9. apr 2020 o 17:55 Martina Radošovská

SKALICA. Pre hokejovú Skalicu sa sezóna skončila taktiež predčasne. Slovenský zväz ľadového hokeja a športové oddelenie SZĽH sa rozhodli ukončiť všetky súťaže. Po nadstavbovej časti si tak Skalica odniesla štvrté miesto.

O sezóne, úspechoch, ale aj náročnom období, ktorým si všetci spoločne prechádzame, sme sa rozprávali s Danielom Štumpfom.

Predčasný koniec hokejovej sezóny a 4. miesto pre HK Skalica. Čo na to hovoríte?

– Všetci sme nešťastní z toho, ako sezóna dopadla. Nie je to len u nás v Skalici, ale je to každý hokejista na Slovensku, ale aj vo svete, pretože okrem bieloruskej ligy sú všetky hokejové ligy prerušené. Z pohľadu športovej stránky to vnímam negatívne, pretože to bola dobrá sezóna, no momentálne sú dôležitejšie veci ako hokej. Myslím si, že opatrenie vlády bolo dobrým a nevyhnutným krokom, takže osobne ho rešpektujem a vítam. Vieme, že na hokejových zápasoch sa na malom mieste združuje veľa ľudí a je tam vysoké riziko prenosu koronavírusu.

Ako hodnotíte sezónu? Začiatok bol náročný a na prvé víťazstvo v riadnom hracom čase ste čakali sedem kôl, kedy ste zvíťazili v Spišskej Novej Vsi.

– Nikto z nás nevstupoval do sezóny s prehnanými ambíciami, pretože tím sa oproti minulému roku veľmi omladil. Navyše veľa chalanov prišlo až v priebehu prípravy vrátane mňa, takže mužstvo sa formovalo postupne. Nikto od nás nič nečakal, čo je niekedy výhodná pozícia a nakoniec sme sa zohrali a začali sme dosahovať dobré výsledky.

Aká bola vaša individuálna sezóna?

– Čo sa týka čísel, ale aj mojej roly v mužstve, som spokojný. Tým, že sa nám omladilo mužstvo, bol som v tíme tretí najstarší hráč, čo je pri veku 28 rokov pomerne úsmevné. Aj vzhľadom na to sa moja rola zmenila oproti predchádzajúcim sezónam. Musím povedať, že táto úloha „staršieho“ hráča sa mi páčila. Rovnako som bol spokojný aj so svojou výkonnosťou, no vždy je čo zlepšovať.

Ako ste už naznačili, pred sezónou prišlo v skalickej kabíne k výraznejším obmenám. Aj vzhľadom na tieto okolnosti, aký kolektív ste vytvorili?

– Kolektív bol super, ale kolektív v Skalici je väčšinou vždy dobrý. Je to dané aj tým, že my ako starší hráči sme pristupovali k tým mladším ako kamaráti, čo sa následne odzrkadlilo v hre. Niektorí mladí hráči dostali veľký priestor a mali v mužstve dôležité roly, čím si vybudovali rešpekt a ukázali, že aj oni vedia hrať hokej. Bol na nich vidieť obrovský progres.

Spoločne so Sebastiánom Šmídom ste boli súčasťou tímu All Stars Game 2020 v Topoľčanoch. Obom sa vám podarilo skórovať. Ako hodnotíte tento zápas?

– Musím povedať, že čo sa týka hokejovej kvality zápasu, neboli tak úplne naplnené moje očakávania. Rovnako som čakal, že príde do Topoľčian viac ľudí a bude na zápase lepšia atmosféra. Po tejto stránke ma zápas až tak nenadchol, ale na druhej strane je veľmi dobré, že sa takéto zápasy hviezd organizujú.

Sebastián Šmíd a Daniel Štumpf účasťou tímu All Stars Game 2020 (zdroj: HK Skalica)

Keď už sme pri atmosfére, ako hodnotíte divácku účasť na domácich zápasoch v Skalici?

– Z môjho pohľadu sa od predchádzajúcej sezóny číslo zdvihlo. Rovnako sme to zhodnotili aj s chalanmi z marketingu, ktorí taktiež hovorili, že tie čísla sú vyššie. Určite to bolo spôsobné aj tým, že sme hrali dobrý hokej. Bolo príjemné cítiť podporu fanúšikov a z tohto hľadiska je škoda, že sa sezóna skončila predčasne.

Sú nejaké zápasy, ktoré vám zo sezóny utkveli v pamäti?

– Určite sú to play-off zápasy s Dubnicou, ale celkovo sme za sezónu odohrali veľa dobrých stretnutí. Medzi tie najlepšie patrí, keď sme doma porazili Bratislavu Capitals, ale aj keď sme vyhrali posledné kolo nadstavbovej časti v Bratislave a zabezpečili si štvrté miesto. Väčšinou k tým najlepším patria zápasy s Bratislavou, pretože to bol pre nás taký challenge, keďže mali skutočne extraligový tím a my sme s nimi dokázali trikrát vyhrať.

Ako trávite obdobie počas pandémie koronavírusu? Snažíte sa udržiavať vo forme?

– Osobne mám dosť povinností, keďže som popri hokeji aj pracoval a stále mám dosť on-line práce, navyše ešte píšem bakalársku prácu. Činností mám dosť, ale aj napriek tomu je to nudné obdobie, pretože človek má rád určitý rozptyl, kedy nemusí sedieť stále doma, ale môže ísť hocikam, čo terajšia situácia nedovoľuje.

Čo sa týka cvičenia, musím sa priznať, že som ho trochu vypustil, aj keď som zopárkrát cvičil jogu. Okrem toho sa snažím chodiť na prechádzky do prírody, kde nestretnem veľa ľudí.

Ste v kontakte s hráčmi alebo vedením klubu? Možno je to ešte predčasné, ale čo vaša hokejová budúcnosť?

– So spoluhráčmi som v kontakte, máme spoločný chat, kde si sem-tam niečo napíšeme. S vedením v kontakte nie som a myslím si, že momentálne v klube riešia iné veci. Vôbec netuším, aká bude moja budúcnosť, neviem, či budem pokračovať a už vôbec neviem kde. Teraz nikto nevie povedať, či nová sezóna odštartuje načas alebo nie. Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať.

Je niečo, čo by ste v tomto období chceli odkázať ľuďom?

– Aby boli rozumní, pretože je to pre všetkých ťažké obdobie. Je dôležité, aby sme boli zodpovední a disciplinovaní. Nechceme dopadnúť ako Taliansko.