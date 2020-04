Kluby pôsobiace v krajských súťažiach rozhodnutie chápu

Aké sú reakcie na zrušenie futbalovej sezóny?

7. apr 2020 o 17:38 Martina Radošovská

ZÁHORIE. Aj keď kluby s rozhodnutím zväzu súhlasia, sezóna je pre nich veľkým sklamaním. Niektoré mužstvá v kraji ju mali veľmi dobre rozbehnutú a na popredných priečkach chceli bojovať o postup.

Teraz však musia začať odznova, nájdu však motiváciu? Pýtali sme sa trénerov, ako situáciu vnímajú.

Lukáš Vido (tréner TJ Slavoj Boleráz)

V tejto situácii je dôležité zdravie ľudí a keď vidíme, čo všetko sa deje vo svete, nie je to jednoduché. Rozhodnutie zväzu rešpektujeme, pretože je to rozumné riešenie a nič s tým neurobíme. Ja som prišiel do Bolerázu v zime, takže sezóna je pre mňa neutrálna a ani mužstvo nebolo na prvých priečkach a nebojovalo o postup. Osobne mi je ľúto Častkoviec, ktoré mali veľký bodový náskok pred druhým a takto budú musieť začať odznova. Nikto nevie, kedy sa budeme môcť opäť vrátiť do bežného života a je otázne, či sa vôbec sezóna rozbehne vtedy, kedy má. Čo sa týka dosahu, určite táto situácia prinesie nejaké problémy do amatérskeho futbalu. Otázkou je, ako sa s tým vysporiadajú starší hráči, či budú mať chuť pokračovať, alebo nie.

Adam Ambra (tréner TJ Nafta Gbely)

Z môjho pohľadu je to sklamanie, pretože je to naša premiérová sezóna v 4. lige po desiatich rokoch. Z troch nováčikov v súťaži sme boli najvyššie postavení a hneď v prvom jarnom kole, ktoré sa stihlo ešte odohrať, sme doma vyhrali 3:0. Vďaka tomu sme v tabuľke poskočili a na tretieho sme stiahli bodový náskok len na šesť bodov, čo je na nováčika celkom slušné.

Chceli sme sezónu dohrať, ale rešpektujeme rozhodnutie, pretože zdravie je prvoradé. Aj keď je to pre nás sklamaním, nič s tým neurobíme a musíme sa prispôsobiť. Na futbal to však bude mať určite aj dosah, hlavne čo sa týka ekonomického hľadiska, pretože väčšina tímov je odkázaná na nejaký súkromný zdroj financií. Teraz, keď aj tieto firmy zažívajú dôsledkom krízy výpadky, tak budú podporovať šport menej, alebo dokonca ho nebudú podporovať vôbec.

Vladimír Hornáček (tréner OFK Trebatice)

Môj osobný názor je taký, že by som ešte určite počkal, ako sa situácia bude vyvíjať. Pri mužoch by bolo náročnejšie dohrať sezónu, pretože každý sa bude snažiť dobehnúť zameškané, či už finančne, alebo inak, ale pri mládeži sa mohla sezóna pokojne dohrať v mesiacoch máj – jún, s tým, že by sa hralo dvakrát do týždňa. Ale, samozrejme, pri mužskej kategórii je to logické vyústenie, pretože v súťažiach hrajú amatéri, ktorí majú aj iné povinnosti.

Tomáš Miša (tréner TJ Radimov)