Samosprávy dezinfikujú verejné priestory. Má to ale zmysel?

Podľa hygienikov je dezinfekcia verejných priestranstiev zbytočná.

6. apr 2020 o 10:18 Peter Matula

SKALICA. Niekoľko miest a obcí na Záhorí v posledných dňoch dezinfikuje verejné priestory. Na muške majú autobusové zastávky, lavičky, vchody do verejných budov. Robili tak napríklad v Stupave alebo Holíči.

Naposledy sa k tejto činnosti pridala aj Skalica. Mesto pristúpilo k dezinfekcii verejných priestorov, kde sa najčastejšie zdržiavajú Skaličania. Ide o miesta okolo pošty, autobusových zastávok, úradov, lavičky či cintorín.

„Vzhľadom na blížiace sa teplejšie dni počítame s tým, že ľudia budú častejšie využívať napríklad lavičky po celom meste. Preto sme začali s ich dezinfekciou, aby sme v čo najväčšej miere eliminovali možné šírenie ochorenia COVID-19,“ povedala primátorka mesta Anna Mierna.

Iný názor má napríklad primátor Senice Martin Džačovský.

"Podľa vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trnava je dezinfekcia externých priestorov v tejto chvíli zbytočná. Za prvé jej účinnosť je hodinu, maximálne dve a zmysel by to malo len na miestach, kde by bola veľká koncentrácia nakazených COVID-19. To u nás zatiaľ nie je. Odporúčanie je takéto dezinfekcie teraz nerobiť, šetriť si dezinfekciu na obdobie, kedy bude potrebná. A o tom dá informáciu a usmernenie Úrad verejného zdravotníctva," napísal na sociálnej sieti Džačovský.

Podľa neho môže byť plošná dezinfekcia dokonca škodlivá, ohroziť môže hmyz a najmä včely.

Neexistuje žiadne nariadenie Úradu verejného zdravotníctva, týkajúce sa dezinfekcie externých priestorov.

Najlepšou prevenciou proti nákaze je teda stále opakovaná zodpovednosť ľudí, používanie rúšok, dezinfekcia rúk a obmedzený pohyb.

„Blížia sa veľkonočné sviatky a chcem poprosiť Skaličanov, aby sme všetci boli naďalej zodpovední. Počas sviatkov obmedzme pohyb a návštevy, čím ochránime našich seniorov. Namiesto osobného kontaktu využívajme všetky dostupné komunikačné prostriedky. Ďakujem všetkým Skaličanom za to, že spoločne túto situáciu zvládame,“ dodala A. Mierna.