Malacky zrekonštruujú atletickú dráhu

Poslanci na poslednom zastupiteľstve schválili spolufinancovanie projektu.

4. apr 2020 o 18:33 Peter Matula

MALACKY. Malackí poslanci na poslednom zastupiteľstve schválili rekonštrukciu zastaranej atletickej dráhy v Zámockom parku. Tá by mala byť už onedlho kompletne zmodernizovaná aj s novými atletickými sektormi. Informuje o tom mesto Malacky na svojej stránke na sociálnej sieti.

"Atléti, majte sa na pozore. Na tento projekt sme získali dotáciu 250- tisíc eur zo Slovenského atletického zväzu. Ako jediní v celom kraji. To je už na prvý pohľad divné. Čo keď aj na toto bude nejaký diletantský blogíček poslanca parlamentu za Slobodu a Solidaritu? Lebo je to čistý tunel a s Dušanom Rusňákom ako správcom športoviska ideme ukradnúť aj celý park, v ktorom sa toto športovisko nachádza. Je jedno, že to bol jeho veľký riaditeľský cieľ," ironizuje smerom k nedávnym obvineniam poslanca NR SR Petra Cmoreja v novej situácii primátor Malaciek Juraj Říha.

Zároveň už ale serióznejšie dodal:

"A teraz vážne. Poslanci schválili kofinancovanie, za čo im ďakujem. Lebo nám to umožňuje uzavrieť zmluvu a zrelizovať aj výmenu trávnika futbalistom," uzavrel primátor Malaciek.