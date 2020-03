Malacky v tomto roku získali takmer dva milióny eur z externých zdrojov

Opatrenia na riešenie aktuálnej situácie sa snaží mesto pokryť z vlastných zdrojov.

31. mar 2020 o 8:19 SITA

BRATISLAVA. Malacky získali v tomto roku takmer dva milióny eur z externých zdrojov. Informovala o tom hovorkyňa okresného mesta Ľubica Pilzová.

"Za posledné týždne boli Malacky úspešné v žiadostiach o externé zdroje. Iba v tomto roku to bolo jeden a pol milióna eur z Úradu vlády SR na výstavbu športovej arény, 205-tisíc eur z ministerstva dopravy na inštaláciu uzamykateľných krytých prístreškov pre bicykle a 170-tisíc eur z Envirofondu na kúpu multifunkčného zametacieho vozidla pre komunálne služby. Spolu to predstavuje takmer dva milióny eur, a to iba za prvé tri mesiace tohto roka," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Malaciek a doplnila, že opatrenia na riešenie aktuálnej situácie sa snažia Malacky pokryť z vlastných zdrojov.

Prijali opatrenia

Prečítajte si tiež: Policajti dostali od dobrovoľníkov ochranné štíty Čítajte

O úspešných žiadostiach o dotáciu a plánovaných zmenách v rozpočte informoval na minulotýždňovom zastupiteľstve aj primátor Malaciek Juraj Říha. "Vedenie mesta už zanalyzovalo tohtoročný mestský rozpočet a prijalo opatrenia v rozsahu 600-tisíc eur," doplnila Pilzová.

V praxi to znamená, že zamestnancom mestského úradu a mestských organizácií sa nebudú vyplácať odmeny, mestský úrad obmedzil nákupy a služby iba na nevyhnutnú mieru a budú sa revidovať dotácie mesta pre spoločenské organizácie.

"Mesto tiež obmedzí vlastné investície a uprednostní projekty, na ktoré sme získali externé zdroje s povinným kofinancovaním mesta," doplnila hovorkyňa.

Pomôžu nájomcom v mestských priestoroch

Prečítajte si tiež: Azylové centrum ostáva preventívne uzatvorené Čítajte

Súčasťou opatrení Malaciek je aj posun platenia nájomného všetkým, ktorí žijú alebo podnikajú v mestských priestoroch (nájomníci mestských bytov alebo podnikatelia) do septembra 2020.

"Ďalšie opatrenia bude mesto prijímať podľa budúceho vývoja," uvádza mesto. Nájomcom mestských bytov, ktorí by sa vplyvom dočasného výpadku príjmov pre stratu zamestnania dostali do finančných problémov, mesto individuálne ponúkne splátkové kalendáre. Mesto zároveň posúva termín na zaplatenie miestnych daní a poplatkov.

"Bude to náročné, ale sme presvedčení, že vďaka svojej finančnej stabilite to mesto zvládne bez výraznejších otrasov," uzavrela hovorkyňa.