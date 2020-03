Cementáreň v Rohožníku plánuje investovať 45 mil. eur

Firma chce zvýšiť kapacitu výroby.

27. mar 2020 o 11:34 SITA

ROHOŽNÍK. Spoločnosť CRH (Slovensko) a. s. Rohožník plánuje rozsiahlu investíciu.

Cement vyvážajú do 17 krajín v Európe

Firma chce zvýšiť kapacitu výroby bieleho portlandského slinku a zároveň rozšíriť palivovú základňu o nové typy alternatívnych palív.

Súvisiaci článok Volkswagen predlžuje odstávku vo výrobe Čítajte

Projekt už CRH predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. "Modernizáciu linky plánujeme zrealizovať v dvoch fázach, pričom predpokladáme, že priame investície by v tomto prípade dosiahli 35 mil. eur. Investície do ďalších zariadení, ktoré by súviseli so spomínanou modernizáciou, by dosiahli 10 mil. eur," priblížila Corporate Affairs Director Viera Blazsek.



Ako dodala, dôvodom plánovanej investície sú na jednej strane príležitosti z hľadiska odbytových kanálov, keďže biely cement vyváža spoločnosť do 17 krajín Európy, na strane druhej ide firme aj o zníženie energetickej náročnosti výroby bieleho cementu a odklon od používania neobnoviteľných zdrojov pri jeho výrobe.

"Realizáciou tohto projektu by sme výrazne znížili emisie CO2, a tým znížili našu environmentálnu stopu," skonštatovala Blazsek.

Nové pracovné miesta zrejme nepribudnú

Navrhovaná zmena spočíva vo zvýšení kapacity linky na výrobu bieleho portlandského slinku zo súčasných 500 ton za deň na 1 000 ton za deň. Prebiehať pritom bude vo viacerých etapách.

Súvisiaci článok Pribudli nové potvrdené prípady, testovanie sa zvýšilo Čítajte

Prvá fáza modernizácie je podľa Blazsek naplánovaná na obdobie 2021 – 2022, na ňu by mala nadväzovať druhá časť projektu, ktorú plánuje spoločnosť na ďalšie obdobie. Počet zamestnancov sa navyšovať nebude.

"Vzhľadom na stupeň automatizácie výrobného procesu cementu nepredpokladáme vytvorenie nových pracovný miest. Avšak nezanedbateľným faktom je to, že investícia by mala pozitívny vplyv na ekonomický rast regiónu," objasnila Blazsek.



S výstavbou cementárne v Rohožníku sa začalo v roku 1971 a prvý slinok bol vyrobený v roku 1976. Cementáreň sa rozprestiera na ploche 750-tisíc metrov štvorcových a zamestnáva približne 240 pracovníkov.