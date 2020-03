Tréner Senice nemá ľahkú úlohu

Zložité obdobie klubu sa ešte stále neskončilo.

26. mar 2020 o 12:50 Martina Radošovská

SENICA. Pred posledným stretnutím základnej časti Fortuna ligy ohlásil klub príchod nového slovenského majiteľa, v zápase proti Nitre viedol mužstvo nový tréner Ján Bíreš.

V posledných týždňoch sa začala situácia na Slovensku s koronavírusom výrazne komplikovať, šport dostal nútenú prestávku a je otázne, či sa Fortuna liga v tejto sezóne vôbec dohrá.

Od posledného zápasu ubehli už viac ako dva týždne a situácia v Senici stále nie je vyriešená. Klubu však teraz ide o veľa, hrozí mu totiž, že mu nebude udelená licencia pre ďalší súťažný ročník.

S trénerom Jánom Bírešom sme sa rozprávali o tom, ako vníma situáciu ohľadom koronavírusu, ktorý skomplikoval nielen prípravu, ale aj jeho spoznávanie sa s hráčmi Senice.

Hráči trénujú individuálne

„Fungujeme len na individuálnej báze. S hráčmi sme v kontakte a vždy na začiatku týždňa dostanú bežecký aj silový program, ktorý počas týždňa absolvujú. Situáciu, ktorá vznikla, nevieme nijako ovplyvniť, každý sa s tým musí vysporiadať po svojom, každý to vníma inak, no všetci sa obávame, aby to nebolo horšie. Preto musíme rešpektovať a dodržiavať opatrenia, aby bol dopad tejto pandémie čo najnižší,“ popísal svoj pohľad na situáciu nový tréner Ján Bíreš.

Už teraz je jasné, že Fortuna liga sa bude hrať najskôr až v máji a nevylučuje sa ani jej predčasné ukončenie. „Nepredpokladal som, že by sa v apríli malo začať hrať, takže toto rozhodnutie sa dalo očakávať. Situácia je teraz trochu špecifickejšia v tom, že majstrovstvá Európy sa posunuli, ale až čas ukáže, či budeme schopní sezónu dohrať,“ pokračoval Bíreš.

V klube sú výborní hráči

Príchod Jána Bíreša do funkcie trénera bol ohlásený v deň zápasu s Nitrou.

„Bol som oslovený potenciálnymi investormi klubu, s tým, že Únia ligových klubov ohraničila dobu 21 dní po odvolaní hlavného trénera z funkcie, aby mužstvo mohli viesť iní zodpovední ľudia z klubu, ktorí majú licenciu. Novým majiteľom preto iná alternatíva nezostala, len osloviť nového trénera, ktorý bude mužstvo viesť už na zápase s Nitrou. Mojou podmienkou bolo, aby bolo z ich strany všetko stopercentne doriešené. Malo tak byť v pondelok po zápase, ale k dnešnému dňu tomu tak nie je,“ pokračoval Bíreš, ktorý je s novými majiteľmi v kontakte.

Ján Bíreš pred príchodom do Senice poznal situáciu v klube. „Vedel som, že v mužstve sú výborní hráči zo zahraničia, plus pri komunikácii s majiteľmi sme dospeli k dohode, že mužstvo sa doplní o amatérskych hráčov, aby aj vyťaženosť dorastencov bola menšia ako teraz a aby klub vedel fungovať na kvalitnejšej úrovni, keďže v kádri je taký počet hráčov, aký je.“

Prvá jarná prehra

Príchod nového trénera sprevádzala prvá jarná prehra 0:3 na domácom trávniku proti Nitre.

„Ten týždenný cyklus, ktorý spočíval v komunikácii s realizačným tímom a hlavne s asistentom Patrikom Durkáčom bol v zvláštnom režime a tak nejako vyzeral aj zápas. Súper sa na toto stretnutie veľmi dobre takticky pripravil, bol organizovaný, hral v bloku, cez ktorý sa nám ťažko presadzovalo. Na začiatku druhého polčasu sme dostali rýchle góly, na čo mužstvo neadekvátne zareagovalo, pretože inkasovalo prvýkrát v jarnej časti. Hráči už nedokázali zápas zvrátiť a ani neverili tomu, že by to mohli dokázať, čo ma trošku sklamalo,“ zhodnotil Bíreš, ktorého cieľom v Senici je práca s mladými a talentovanými hráčmi.

S hráčmi sa nepoznal

Na otázku, či je pre nového trénera senický klub úplnou neznámou, odpovedal, že hráčov pozná iba z ligy. „Nikdy som s nimi neprišiel do kontaktu, možno niekedy v minulosti s Denisom Baumgartnerom, ktorý ešte ako mladší dorastenec mohol hrať proti Žiline, kde som pôsobil pri mládeži.“ Náročné obdobie, ktoré nastalo v súvislosti s koronavírusom, komplikuje novému trénerovi, aby sa s hráčmi mohol lepšie spoznať. „Keďže fungujeme len na online komunikácii a je to všetko o písaní si medzi sebou, je to komplikované. Hráči sú stále v neistote, prvotne ich zaujíma, ako to je s novým investorom a chcú odpovede, ktoré im ja zatiaľ neviem dať,“ uzavrel Ján Bíreš.

Proces predaja nie je ukončený

FK Senica stále nemá oficiálne nového majiteľa. Ak chce klub dostať licenciu pre účinkovanie v najvyššej súťaži v nasledujúcej sezóne, pôvodný alebo nový subjekt musí pristúpiť k vyrovnaniu podlžností voči hráčom.

„Hráči sa ocitli v neľahkej situácii. Debatoval som so zástupcom kapitána a môžem potvrdiť, že výplaty meškajú niekoľko mesiacov. Bol som v telefonickom či osobnom kontakte s riaditeľom Únie ligových klubov Ivanom Kozákom, ako aj s budúcimi majiteľmi, ktorí vyjadrili snahu urobiť všetko pre vyriešenie tejto situácie. Žiaľ, musím konštatovať, že náročný proces predaja akciovej spoločnosti ešte stále nie je ukončený,” povedal novozvolený člen výkonného výboru SFZ a zástupca hráčov Tomáš Medveď.

„Rovnako ako ostatné kluby žiadajúce o udelenie licencie, musí aj Senica v termíne do 1. apríla 2020 zaslať SFZ dokumentáciu týkajúcu sa stavu záväzkov po lehote splatnosti k 31. 12. 2019 a 31. 3. 2020. Aj preto verím, že hráčske pohľadávky by mali byť uspokojené v horizonte niekoľkých dní, najneskôr však do konca marca. Hráči majú uzatvorené zmluvy a úplne legitímny nárok na vyplatenie svojej mzdy. Na ďalšom zasadnutí výkonného výboru SFZ by som rád inicioval diskusiu o spôsobe nastavenia licenčného konania, ako aj o tom, ako by sme mohli v budúcnosti predchádzať takýmto situáciám,“ uzavrel Medveď.