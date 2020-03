ŠIMEK: Myslím si, že je koniec sezóny

Tréner TJ Záhoran Jakubov nemá na situáciu optimistický názor.

26. mar 2020 o 12:29 Martina Radošovská

JAKUBOV. Účastník štvrtej ligy Bratislava TJ Záhoran Jakubov má za sebou výbornú jesennú časť, po ktorej mužstvo zimovalo na prvom mieste.

Do zimnej prípravy investovali veľa času, energie a úsilia, pretože ju prispôsobili cieľu do nadchádzajúcej polsezóny, ktorým bolo vyhrať súťaž.

„Príprava bola dlhá, ťažká a náročnejšia ako po minulé roky. Vyplývalo to z toho, že sme chceli obhájiť prvú priečku. Vzhľadom na náročnosť prišla pár týždňov pred štartom súťaže na hráčov aj únavová kríza. Okrem tohto výpadku však musím vyjadriť spokojnosť s odvedenou prácou s účasťou hráčov na tréningoch, ako aj s prijatím myšlienky, že musíme pracovať o niečo tvrdšie, keď chceme byť lepší od ostatných.

Bohužiaľ, nemyslím si, že na jar budeme mať šancu niekomu ukázať a presvedčiť ho o tom, ako tvrdo sme v zime pracovali,“ vyjadril sa tréner mužstva Mário Šimek, ktorý si myslí, že sezóna 2019/2020 skončila.

Disciplinovaná hra

Prečítajte si tiež: Čaro dedinských štadiónov: V Radimove postupne zveľaďujú futbalový areál Čítajte

Po jesennej časti sa ocitol Jakubov na čele tabuľky s dvojbodovým náskokom na druhý Láb.

„S jesennou časťou môžem vysloviť len spokojnosť, aj napriek trom zbabraným zápasom.

Mužstvo bolo veľmi dobre typologický zložené, hráči hrali to, čo sme si povedali, v každom zápase sme si vytvárali množstvo gólových príležitostí. Nebolo to však o nejakej silnej defenzíve, napriek tomu, že to naznačuje len sedem inkasovaných gólov.

Po tejto stránke musím mužstvo vyzdvihnúť, pretože z toho vyplýva, že hralo disciplinovane, plnilo si svoje úlohy a po strate lopty sa rýchlo koncentrovalo na jej získanie späť.

Určite k tomuto výsledku pomohol aj výkon nášho gólmana, ktorý bol podľa mňa najlepším brankárom 4. ligy,“ zhodnotil Šimek.

Tréner dodal, že vzhľadom na výkon a odvedenú prácu na tréningoch si mužstvo prvé miesto v tabuľke zaslúžilo.

(zdroj: TJ Záhoran Jakubov)

Správna chémia v kabíne

Okrem disciplíny a tvrdej práce však stojí za úspechom aj chémia v kabíne, ktorá fungovala výborne. „Nepochybne je to základ úspechu, pretože nadarmo budete mať v mužstve desať hráčov typu Messi, keď si nebudú vedieť navzájom pomôcť, nebudú sa medzi sebou rešpektovať a nebudú rešpektovať ani svoje úlohy na ihrisku. Bez chémie v kabíne dobré mužstvo neurobíte a nám fungovala výborne,“ pokračoval tréner.